За махинации на квотах для подтопленцев комсомольчанину дали "условку"

Он "устроил" к себе 25 человек и получал субсидию на оплату их труда

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстал владелец коммерческой организации. Бизнесмена обвинили в том, что он обманным путём украл деньги у местного Центра занятости населения. Мужчина фиктивно устроил к себе на работу подтопленцев и получал субсидию на оплату их труда.

В суде установлено, что директор ООО «Триумф» с 10 сентября 2013 года по 30 января 2015 года подавал заявки на участие в краевой программе, которая направлена на помощь гражданам, пострадавшим от крупномасштабного наводнения 2013 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мужчина указал в документах, что якобы трудоустроил в свою организацию 25 подтопленцев. Сотрудники Центра занятости населения Комсомольска-на-Амуре, не подозревая о преступных намерениях подсудимого, заключили с ним все бумаги. Ему перевели свыше 2,2 миллиона рублей субсидии.

Чтобы сделать вид, что условия договора соблюдаются, директор ООО «Триумф» подыскивал пострадавших от наводнения лиц и предлагал им работу, но при этом забирал у кандидатов необходимые документы. После этого он подписал и предоставил ложные отчёты о том, что якобы выполнил все требования.

Суд учёл явку бизнесмена с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. К ответственности мужчину привлекли впервые, к тому же он частично возместил причинённый ущерб — эти обстоятельства тоже стали смягчающими. Виновному назначили четыре года лишения свободы условно. С него взыскали больше 2,2 миллиона рублей в пользу Центра занятости населения Комсомольска-на-Амуре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, арест на имущество предпринимателя сохранится до полного погашения гражданского иска.