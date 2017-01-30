За махинации на квотах для подтопленцев комсомольчанину дали "условку"

Сегодня понедельник, 30 января 2017 года, 13:57
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой
В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой
Приморец получил "Золотого орла" за фильм "Экипаж"
Приморец получил "Золотого орла" за фильм "Экипаж"
Трамвай без двери возил пассажиров в Хабаровске
Трамвай без двери возил пассажиров в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 16:57
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
сегодня, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
сегодня, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
сегодня, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
сегодня, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 15:49
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
вчера, 18:26
В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
вчера, 18:02
Российский Дед Мороз раскрыл секреты "посоха-ГЛОНАСС"
вчера, 14:35
Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов

Обсуждаемое
сегодня, 08:55
5

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 16:57
4

Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
вчера, 18:26
4

В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
полчаса назад
3

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 14:35
2

Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов
сегодня, 09:28
2

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
сегодня, 10:31
2

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:05
2

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 18:02
1

Российский Дед Мороз раскрыл секреты "посоха-ГЛОНАСС"
сегодня, 10:22
1

Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока сегодня, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 814



Система Orphus

За махинации на квотах для подтопленцев комсомольчанину дали "условку"

За махинации на квотах для подтопленцев комсомольчанину дали "условку"
Он "устроил" к себе 25 человек и получал субсидию на оплату их труда
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстал владелец коммерческой организации. Бизнесмена обвинили в том, что он обманным путём украл деньги у местного Центра занятости населения. Мужчина фиктивно устроил к себе на работу подтопленцев и получал субсидию на оплату их труда.

В суде установлено, что директор ООО «Триумф» с 10 сентября 2013 года по 30 января 2015 года подавал заявки на участие в краевой программе, которая направлена на помощь гражданам, пострадавшим от крупномасштабного наводнения 2013 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мужчина указал в документах, что якобы трудоустроил в свою организацию 25 подтопленцев. Сотрудники Центра занятости населения Комсомольска-на-Амуре, не подозревая о преступных намерениях подсудимого, заключили с ним все бумаги. Ему перевели свыше 2,2 миллиона рублей субсидии.

Чтобы сделать вид, что условия договора соблюдаются, директор ООО «Триумф» подыскивал пострадавших от наводнения лиц и предлагал им работу, но при этом забирал у кандидатов необходимые документы. После этого он подписал и предоставил ложные отчёты о том, что якобы выполнил все требования.

Суд учёл явку бизнесмена с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. К ответственности мужчину привлекли впервые, к тому же он частично возместил причинённый ущерб — эти обстоятельства тоже стали смягчающими. Виновному назначили четыре года лишения свободы условно. С него взыскали больше 2,2 миллиона рублей в пользу Центра занятости населения Комсомольска-на-Амуре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, арест на имущество предпринимателя сохранится до полного погашения гражданского иска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru