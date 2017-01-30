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Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО

Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Спортсмены завоевали командные кубки как среди взрослых, так и среди детей
14 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по киокушинкай прошли в краевой столице. Переходящие командные кубки турниров завоевали представители Хабаровского края. В копилке спортсменов до 18 лет — 34 медали разного достоинства, у мужчин и женщин — 14 наград.


 

 

Участие в состязаниях приняли 420 спортсменов со всего Дальнего Востока. Такого количества каратистов соревнования ещё не собирали. Организаторы связывают это со статусом турниров, а также с возросшей популярностью этого вида спорта. Победители получили путёвки на первенство и чемпионат России. Юные бойцы соревновались в 32 весовых категориях, а взрослые — в 43-х.


 

 

«К этим соревнованиям у нас готовились практически все спортсмены федерации. Как таковых сборов не было, все готовились на местах. Это первый турнир в этом году, в дальнейшем наши спортсмены будут участвовать в Кубке мира, на первенствах мира и Европы. Сейчас посмотрели, какая форма у бойцов, будем вносить коррективы в подготовку», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный тренер сборной Хабаровского края Роман Семченко.


 

 

Дети до 11 лет состязались только в дисциплине ката, остальные также принимали участие в поединках — кумитэ. Вклад в победу сборной внесли подопечные Захара Артиховича и сам спортсмен, который уже пять лет тренирует детей. Хабаровчанин стал первым в ката, равных ему на Дальнем Востоке вновь не оказалось.


 

 

«Сложно совместить свои выступления и проследить за подопечными. Энергии больше отдаёшь, но опыт позволяет с этим справиться. Ката и кумитэ — составляющие каратэ, одно без другого невозможно, но в ката у меня получается лучше. И я, и дети, которых тренирую, начали готовиться к этим соревнованиям в сентябре, почти полгода на это потратили», — признался Захар Артихович.


 

 

Участники старше 18 лет, прошедшие в полуфинал, также соревновались в тамешивари — показательном разбивании твёрдых предметов незащищёнными частями тела. Лучшим среди мужчин в этой дисциплине стал Дмитрий Попов из Камчатского края. Ему в общей сложности покорилась 21 доска. У женщин победу праздновала Мария Лапина. Спортсменка из Еврейской Автономной области разбила 15 досок.


 

 

Хабаровский край занял первое место по количеству медалей как в первенстве, так и в чемпионате. Взрослые спортсмены завоевали семь золотых, две серебряных и пять бронзовых наград. Дети показали лучшие результаты: 19 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.


 

 

«Нашим тренерам необходимо поработать над тем, чтобы у нас были бойцы-тяжеловесы. Средний вес у нас представлен нормально, лёгкий вес очень хороший, есть сильные бойцы, например, Кирилл Псарёв, Александр Аристов. В тяжах сегодня есть недоработка. Сильнейшим бойцом-тяжеловесом сейчас на Дальнем Востоке и в мире считается Годерзи Капанадзе с Камчатки. Он создаёт конкуренцию многим, сильный и динамичный боец», — отметил президент Восточно-Российской межрегиональной организации киокушинкай каратэ Валерий Пукас.


 

 

Кирилл Псарёв принять участие в чемпионате ДФО не смог из-за травмы. Сейчас спортсмен восстанавливается, чтобы принять участие в Кубке России, который пройдёт в феврале на Камчатке. Своего мастерства не показала и одна из сильнейших каратисток Дальнего Востока — Ксения Засорина. Хабаровчанка сейчас находится на сборах в Испании.


 

 

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