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По пути в Вяземский подростки из Хабаровска раскрасили электричку

По пути в Вяземский подростки из Хабаровска раскрасили электричку
"Художников" поймали, когда они фотографировали плоды своего творчества
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте

Сотрудники Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых в вандализме. За нанесение граффити на электричку будут отвечать юные жители дальневосточной столицы.


 

Двоих подростков практически с поличным задержали представители патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Молодые люди, прячущие лица под масками, ранним утром фотографировали электричку с нанесёнными на ней рисунками.


 

Для выяснения обстоятельств несовершеннолетних доставили в дежурную часть Хабаровского ЛУ. Выяснилось, что подростки из благополучных семей отпросились у родителей в поездку с ночёвкой. Они решили поехать со своими друзьями в город Вяземский. Ночью на одной из станций ребята нанесли на электропоезд различные рисунки с помощью краски из баллончиков. Они планировали по возвращении в Хабаровск сфотографировать своё творчество и поделиться им в социальных сетях.


 

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, ранее подростки не попадали в поле зрения сотрудников полиции. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок до трёх лет.

 
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