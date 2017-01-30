Жителям Амурска не дали насладиться катанием на угнанном авто

В Хабаровском крае в городе Амурске правоохранители выявили двоих злоумышленников. Они угнали у местного жителя иномарку и поехали на ней кататься. Развлечение продлилось недолго: их задержали полицейские.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 31-летний житель Амурска и рассказал, что неизвестные ночью угнали принадлежавший ему автомобиль Nissan Laurel, стоявший во дворе дома. Стражи правопорядка быстро нашли транспортное средство, в котором и обнаружили обоих подозреваемых.

Фигурантами уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством стали парни 18 и 19 лет. У обоих раньше уже были проблемы с законом. Выяснилось, что злоумышленники вскрыли замок зажигания автомобиля и поехали на нём кататься. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, парней отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях угонов машин, в которых фигурируют молодые люди. Так, хабаровчане в возрасте 22 и 24 лет ночью завладели чужой иномаркой. Похищенный автомобиль стражи правопорядка нашли в селе Сергеевка Хабаровского района. А доверчивый житель краевой столицы пустил своего 23-летнего знакомого переночевать, а наутро увидел, что на месте нет ни ключей от его транспортного средства, ни самой иномарки. Выяснилось, что парень поехал на ней домой, в село Заозёрное, где весь день катался с братом.