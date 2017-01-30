Жителям Амурска не дали насладиться катанием на угнанном авто

Сегодня понедельник, 30 января 2017 года, 13:49
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Приморец получил "Золотого орла" за фильм "Экипаж"
Приморец получил "Золотого орла" за фильм "Экипаж"
Трамвай без двери возил пассажиров в Хабаровске
Трамвай без двери возил пассажиров в Хабаровске
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
Регионы:


Популярное
вчера, 16:57
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
сегодня, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
сегодня, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
сегодня, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
сегодня, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 15:49
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
вчера, 18:26
В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
вчера, 18:02
Российский Дед Мороз раскрыл секреты "посоха-ГЛОНАСС"
вчера, 14:35
Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов

Обсуждаемое
сегодня, 08:55
5

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 16:57
4

Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
вчера, 18:26
4

В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
вчера, 14:35
2

Пассажирский поезд Москва — Тында чуть не сошёл с рельсов
сегодня, 09:28
2

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
сегодня, 10:31
2

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:05
2

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
22 минуты назад
2

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:02
1

Российский Дед Мороз раскрыл секреты "посоха-ГЛОНАСС"
сегодня, 10:22
1

Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока сегодня, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 814



Система Orphus

Жителям Амурска не дали насладиться катанием на угнанном авто

Жителям Амурска не дали насладиться катанием на угнанном авто
Найти злоумышленников полицейским удалось в этот же день
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае в городе Амурске правоохранители выявили двоих злоумышленников. Они угнали у местного жителя иномарку и поехали на ней кататься. Развлечение продлилось недолго: их задержали полицейские.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 31-летний житель Амурска и рассказал, что неизвестные ночью угнали принадлежавший ему автомобиль Nissan Laurel, стоявший во дворе дома. Стражи правопорядка быстро нашли транспортное средство, в котором и обнаружили обоих подозреваемых.

Фигурантами уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством стали парни 18 и 19 лет. У обоих раньше уже были проблемы с законом. Выяснилось, что злоумышленники вскрыли замок зажигания автомобиля и поехали на нём кататься. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, парней отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях угонов машин, в которых фигурируют молодые люди. Так, хабаровчане в возрасте 22 и 24 лет ночью завладели чужой иномаркой. Похищенный автомобиль стражи правопорядка нашли в селе Сергеевка Хабаровского района. А доверчивый житель краевой столицы пустил своего 23-летнего знакомого переночевать, а наутро увидел, что на месте нет ни ключей от его транспортного средства, ни самой иномарки. Выяснилось, что парень поехал на ней домой, в село Заозёрное, где весь день катался с братом.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru