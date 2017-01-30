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Комсомольчан примут в новом центре реабилитации инвалидов

Комсомольчан примут в новом центре реабилитации инвалидов
Он примет нуждающихся с северных территорий Хабаровского края
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре готовятся к строительству нового центра реабилитации инвалидов. В нём планируют разместить бассейн и гостиницу на 50 мест. В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края рассчитывают, что это позволит более полно охватить население северных территорий, где проживает 38 % инвалидов региона. Сейчас оформляются заказы, чтобы подготовить проектно-сметную документацию объекта.

«В начале 90-х годов в каждой больнице, в каждом отделении были реабилитационные комнаты, но, когда перешли на систему ФОМС, комнаты начали закрывать, потому что они в систему обязательного медицинского страхования не входили. Проблема по стране появилась очень большая. Поэтому создание такого центра в Хабаровском крае — это, конечно, большое дело! И перспективы в этой работе очень важны для нашего населения», — отметил депутат краевого парламента, бывший мэр Комсомольска Владимир Михалёв.

Технологии и методику работы нового центра собираются заимствовать у Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов. Сейчас жители региона с ограниченными возможностями здоровья могут пройти там полный восстановительный курс.

«Центр действительно очень хороший, и потребность в ваших услугах среди населения есть, — отметила председатель думского комитета Наталия Пудовкина. — Хотелось бы узнать мнение о возможности распространения вашего уникального опыта в муниципальных районах по выполнению социальной реабилитации инвалидов через систему работы социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы продвинуть оказание таких услуг в северные районы. Часть вашей деятельности не требует углублённого продолжительного обучения. Поэтому, наверное, ряд методических наработок можно взять на вооружение. Реабилитация — это возврат, улучшение качества жизни. Такая помощь очень важна, часто люди вышли из лечебного учреждения, получили инвалидность и не знают, как дальше жить».

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, сейчас в Хабаровском крае ищут некоммерческие организации, которые смогут организовать отделение реабилитации на дому и войдут в реестр оказания социальных услуг. Депутаты изучают варианты по решению этого вопроса в Верхнебуреинском, имени Лазо и Николаевском муниципальных районах. При государственных учреждениях социального обслуживания уже есть отделения реабилитации на дому — в Нанайском, Амурском, Хабаровском районах и в краевой столице.

 
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