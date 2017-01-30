Экологическая ситуация в посёлке Ванино привела жителей к митингу

В посёлке Ванино местные жители провели митинг за экологическую безопасность. Они выступили против открытой перевалки угля и глинозёма, которую осуществляет порт. Не желающие мириться с ситуацией граждане проголосовали за резолюцию митинга, которую зачитал председатель экологической группы Вадим Москвичёв.

«Осуществляемая ОАО «Ванинский морской торговый порт» переработка грузов, включая переработку угля и глинозёма открытым способом, производится с нарушением технологий, несмотря на подписанную в прошлом году правительством Хабаровского края программу по повышению экологической безопасности. Угольная и глинозёмная пыль не только вредит здоровью работников и жителей посёлка, но и представляет собой взрывоопасную смесь, что ещё по одному параметру делает предприятие опасным производством», — говорится в резолюции (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В документе также сказано, что нужно как можно скорее разработать целевую краевую программу по оздоровлению экологии в посёлке. Также местные жители считают, что в порту Ванино нужно срочно модернизировать переработку угля. Эти требования поддержали и. о. главы Ванинского района Николай Ожаровский, депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких, депутат регионального парламента Елена Грешнякова и акционер предприятия Анатолий Качуровский. Резолюцию направят президенту России, председателю правительства и другим высокопоставленным лицам страны и региона. Как сообщает портал «Наша гавань», митинг прошёл организованно и без происшествий.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. После этого сотрудника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля. Позже Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Вячеслав Шпорт предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Они проверят, как на предприятии соблюдаются экологические нормы. Тем временем Росприроднадзор завершил своё расследование и запретил дробить уголь в порту Ванино. Суд решит вопрос о приостановлении работы предприятия на 90 суток.