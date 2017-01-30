"СКА-Хабаровск" вновь проиграл в Турции

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела очередной контрольный матч в рамках тренировочных сборов в Турции. Встреча с сербским клубом «Напредак» завершилась поражением «армейцев» со счётом 0:1.

По информации пресс-службы хабаровского клуба, «Напредак» занимает четвёртое место в первенстве Суперлиги Сербии. Автором единственного гола стал Бранимир Петрович. Только этот полузащитник клуба сумел поразить ворота Александра Криворучко. А вот «армейцы» так и не смогли пробить голкипера соперников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эта встреча для подопечных Андрея Гордеева стала третьей в рамках сборов в Турции. В матче с местным «Архави Спор» сильнее оказались «армейцы» — 3:0. Повторить успех в игре с «Актобе» из Казахстана «армейцы» не смогли и уступили со счётом 0:2.

Агентство также сообщало, что сборы команды в Турции продлятся до 3 февраля. До завершения занятий тренерский штаб запланировал провести ещё три товарищеских матча. После этого «СКА-Хабаровск» отправится на Кипр, где примет участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. Он начнётся 11 февраля, «армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».