Игроки хабаровского "Амура" представляют Россию на Универсиаде

Три игрока хабаровского хоккейного клуба «Амур» принимают участие во Всемирной зимней Универсиаде-2017. В состав студенческой мужской сборной России, которая выступает в группе C, вошли голкипер Илья Андрюхов, защитник Станислав Заборников и форвард Дмитрий Кириллов.

Мужской хоккейный турнир стартовал за день до официального открытия Универсиады — 28 января. Всего в нём принимают участие 12 национальных студенческих команд. В рамках группового этапа сборной России сегодня предстоит встретиться с командой Южной Кореи, 1 февраля со сборной Латвии и 3 января — Японии. Дальше участники сыграют между собой в плей-офф. Финальный матч хоккейного турнира Универсиады-2017 намечен на 8 февраля.

По информации пресс-службы ХК «Амур», помимо трёх игроков из команды «тигров» в состав сборной России вызвали воспитанника хабаровской школы хоккея — форварда Сергея Смурова, выступающего сейчас в команде Высшей хоккейной лиги ТХК, на базе которого формировалась студенческая сборная. Кроме хоккеистов, Хабаровский край на Универсиаде-2017 представляют ещё две спортсменки. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Ксения Малёванная выйдет на старт соревнований по лыжным гонкам, а Анна Антонова поборется за награды в дисциплине фристайла — «ски-кросс».