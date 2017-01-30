Спасатели помогли уберечь Покровский храм в Хабаровске от разрушения

В Покровском храме в Хабаровске спасатели оказали помощь православным. Прошедшие в дальневосточной столице снегопады обернулись для них большой проблемой: возникла угроза обрушения кровли. Проблему решили сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Кровля здания храма устроена таким образом, что на ней скапливается снег. В тёплую погоду, когда он начинает таять, вода иногда просто заливает помещения. К тому же, когда масса снежного покрова становится критической, возникает угроза продавливания кровли и даже её обрушения. Во избежание этого необходимо было провести чистку крыши, но, учитывая скользкое покрытие и значительную высоту, сделать это могли только профессионалы-альпинисты, с соблюдением всех норм безопасности. С просьбой о помощи мы обратились к начальнику Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Георгию Викторовичу Иорданову. Знаем, что он человек неравнодушный и отзывчивый», — рассказал помощник настоятеля прихода Александр Постоев.

На следующий день к Покровскому храму прибыли специалисты с альпинистским снаряжением, лестницами и лопатами. Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, спасти здание от разрушения удалось за несколько часов.

«Все прихожане храма благодарны спасателям, которые предупредили опасность обрушения кровли прихода. Причём сделали они это быстро, аккуратно, с соблюдением всех норм безопасности. Было убрано более 50 кубометров снега. Кроме того, спасатели ещё и установили на место баннер, который был демонтирован во время ремонта фасада здания храма», — поделился Александр Постоев.