В Хабаровском районе бюджет на ремонт школ и детсадов удвоили

В этом году муниципалитет выделил 10 миллионов рублей

На ремонт образовательных учреждений Хабаровского района в 2017 году выделили 10 миллионов рублей из местного бюджета. Эта сумма вдвое превышает запланированные расходы в прошлом году. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, районные школы получат в сумме порядка 7,7 миллиона рублей, на детские сады направят свыше 1,8 миллиона, а остальные деньги — в учреждения дополнительного образования и дирекции.

В планах администрации — отремонтировать 35 общеобразовательных объектов. К новому учебному году запланировали замену электропроводки в школах Некрасовки, Калинки и Князе-Волконского. Восстанавливать систему водоотведения и канализации будут в школах Догордона, Матвеевки и Победы. Отремонтируют кровлю в образовательных учреждениях сёл Фёдоровка, Мирное, Краснореченское, Некрасовка, Бычиха и посёлка Победа. В школах сёл Галкино и Казакевичево, а также в детском саду Мирного заменят систему отопления.

Особое внимание при составлении плана-задания уделили не только текущему ремонту, но и соблюдению всех санитарных требований, а также норм противопожарной безопасности. Так, согласно плану отремонтируют пищеблоки в детских садах Некрасовки, Корфовского и Анастасьевки, а также в школах Благодатного, Корсаково-1, Бычихи и Дружбы. Кроме того, муниципалитет выделил средства на ремонт спортивных залов в школах сёл Благодатное и Корсаково-1.

«Общий перечень объектов для проведения текущего ремонта был сформирован ещё в мае прошлого года. Наша главная задача — подготовить все общеобразователь ные учреждения к новому учебному периоду», — отметил начальник управления образования администрации Хабаровского муниципального района Александр Лысяк.