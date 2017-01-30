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Хабаровск одним из первых присоединится к русскому "Киберпонедельнику"

Хабаровск одним из первых присоединится к русскому "Киберпонедельнику"
Любителей онлайн-шопинга ждёт марафон скидок и акций
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодняшний день, 30 января, обведён в календаре российских шопоголиков красным карандашом. В России стартует крупнейший марафон акций, скидок и распродаж в интернет-магазинах — «Киберпонедельник».


 

В европейских странах, а также в Америке «Киберпонедельник» — это своеобразное продолжение «Чёрной пятницы» перед Рождеством и Новым годом. На популярность этого дня в значительной мере повлияло стремительное распространение смартфонов и планшетных компьютеров — эти устройства позволяют делать онлайн-покупки легко и с удовольствием. В некоторых странах мира, в том числе в России, «Киберпонедельник» «отвязали» от «Чёрной пятницы» и сделали самостоятельным праздником для любителей шопинга.


 

 

Первый «Киберпонедельник» состоялся в нашей стране 28 января 2013 года и продолжался сутки. Он никак не был привязан к «Чёрной пятнице», которая проходила в декабре. Организатором данной акции в России выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), а поддержали её шесть компаний: Wikimart, Enter, «Белый Ветер», «Десятое измерение», «М.Видео» и «Эльдорадо». По словам организаторов, для онлайн-ритейлеров этот российский «Киберпонедельник» прошёл вполне успешно — количество заказов возросло в четыре раза по отношению к обычному дню, а оборот составил более 350 миллионов рублей.


 

В январе 2014 года «Киберпонедельник» решено было повторить, в нём приняла участие уже 51 компания. С тех пор он проходит ежегодно, количество участников — интернет-магазинов растёт. Как и прежде, организует распродажу АКИТ. Каждая компания самостоятельно определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акции. Но, по правилам организаторов, те компании, которые желают принять участие в акции, должны следовать установленным правилам и рекомендациям. Пока масштабы российского «Киберпонедельника», по сравнению с западными аналогами, остаются скромными. И причин тому несколько — интернет в России даже сегодня ещё не везде доступен, в некоторые населённые пункты интернет-магазины не берутся совершать доставку, не все онлайн-сервисы предлагают «белую» продукцию, а потому не могут снижать и без того низкие цены на товар. Поэтому главной целью проведения данной акции является стимулирование развития интернет-торговли.

 
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