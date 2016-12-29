Вячеслав Шпорт поручил ускорить стройку на спортивных объектах края

На расширенном заседании в «белом доме» обсудили состояние и развитие спортивной инфра­структуры в Хабаровском крае. По информации регионального Минспорта, в 2016 году началось строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Переяславка района имени Лазо. Также специалисты приступили к проектированию объекта с универсальным игровым залом и ледовым по­лем в Комсомольске. Общая сумма привлеченных внебюджетных средств на эти цели составила более двух миллиардов рублей.

«В течение последних лет проведен значительный объем ре­монтных работ на действующих краевых спортивных объектах. Также в целях реализации мероприятий, предусмотренных программой «Доступная среда», ведется установка специального оборудования для слабослышащих и слабовидящих, обустройство санитарных комнат и парковочных мест, отвечающих потребностям людей с инвалидностью», - отметил министр физической культуры и спорта края Николай Чупров.

В рамках региональной программы ведется строитель­ство центра развития спорта, стадионов «Смена» и «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре, дворца единоборств «Самбо» в Хабаровске, плавательного бассейна в Чегдомыне и реконструкция спорткомплекса в поселке Снежный Комсомольского района. В Хабаровске также появится Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки.

Возведение объекта начнется весной следующего года в Индустриальном районе города. Первый этап включает строительство общежития гостиничного типа, учебно-лабораторного корпуса, открытого легкоатлетического ядра с трибуной на 500 мест. Второй - появление крытого ледового катка для проведения спортивных соревнований по хоккею с шайбой, фигурного катания, занятий шорт-треком, универсальных спортивных залов для круглогодичных учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта, легкоатлетического манежа.

Кроме того, в 2017 году на территории края появятся 10 пришкольных стадионов, также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в Николаевске-на-Амуре. Объект включает в себя хоккейную коробку, спортивный зал для общей физической подготовки. Его появление позволит создать базу для круглогодичных занятий хоккеем и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-оздоровительной работы с населением. Строительство данного объекта губернатор взял на личный контроль и поручил максимально ускорить процедуры выделения земельного участка под его возведение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.