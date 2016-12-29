В Хабаровском крае ожидают увеличение турпотока

В правительстве Хабаровского края вновь обсудили меры поддержки въездного туризма в регионе. На заседании межведомственного координационного совета по вопросам реализации государственной пограничной политики России выступил заместитель министра культуры края — начальник профильного управления Виталий Селюков. Он напомнил, что одним из основных направлений работы сегодня является развитие трансграничного круизного и яхтенного туризма на реке Амур.

«Регион в числе 26-ти субъектов страны вошел в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» проектом «Остров Большой Уссурийский — Шантары». Его реализация в крае уже началась. Первый этап предполагает обустройство причальных сооружений и Центра круизного и яхтенного туризма на территории стадиона имени Ленина. В 2016 году из федерального бюджета на эти цели выделено 177 миллионов рублей, - отметил Виталий Селюков. - В настоящее время ведется работа по привлечению инвестиций на кластер «Комсомольский», который предусматривает комплексное развитие набережной реки Амур с объектами культурно-познавательного, круизного, спортивного и конгрессно-выставочного туризма».

Он также добавил, что основными проблемами, которые сдерживают интенсивное развитие водного туризма в крае, остаются отсутствие круизных судов и полноценного речного пункта пропуска через государственную границу, а также состояние транспортной инфраструктуры.

«В условиях отсутствия круизных судов нами взят курс на развитие в крае альтернативного направления – яхтенного туризма. С 2013 года в регионе ежегодно осуществляются российско-китайские парусные регаты. Также в предстоящий сезон навигации прогнозируется увеличение турпотока. Китайская сторона готова поднять его вдвое, если для этого будут созданы необходимые условия с нашей стороны. Замечу, что находясь в Хабаровске два дня, один гражданин КНР тратит за поездку в среднем 80 тысяч рублей», - добавил Виталий Селюков.

В целях увеличения пропускной способности речного грузопассажирского международного пункта пропуска на встрече рассматривали возможность работы дополнительной кабины паспортного контроля. Также в этом случае будет скорректирован график движения судов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.