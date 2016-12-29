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Комсомольский заповедник познакомит школьников с "Заповедной Россией"

Комсомольский заповедник познакомит школьников с "Заповедной Россией"
Для этого выпустят специальный сборник мультимедийных программ
сегодня, 18:55
Экология | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Филиал «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» к 100-летию заповедной системы России выпустит сборник мультимедийных познавательно-игровых программ, посвященных охране природы. Особое место среди них занимает новая разработка «Живые символы Заповедной России», которая в интересной и доступной форме рассказывает о «визитных карточках» заповедных территорий страны.

Этот проект – результат работы отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника с 2012 года. Именно тогда вышла в свет первая программа – «Схватка с огнем», ставшая наглядным материалом для уроков по противопожарной пропаганде. Не меньшей популярностью у учащихся и педагогов школ Комсомольска-на-Амуре пользуются программы «В царстве водно-болотных угодий», «Полосатый хозяин тайги», «Лосось – рыба мира», «Земноводные и пресмыкающиеся Заповедного Приамурья», и самая новая разработка – «Живые символы Заповедной России».

Все эти программы представила начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника Екатерина Кондратьева на конференции «Заповедное дело. Итоги столетия». Мероприятие проходило в Сочи с 29 ноября по 1 декабря 2016 года. Презентацию «Живые символы Заповедной России» высоко оценили коллеги, как новую и эффективную форму работы со школьниками в год особо охраняемых природных территорий и экологии.

«Это наша первая программа, которая служит инструментом экологического просвещения заповедников и нацпарков не только Заповедного Приамурья, но и всей страны, - прокомментировала Екатерина Кондратьева. - За период существования ООПТ были спасены от угрозы исчезновения многие виды животных, такие как зубр, соболь, снежный барс, леопард и т.д. Многие из них стали живыми символами большинства охраняемых территорий. Данная программа - «трансформер»: педагог или сотрудник заповедника, изменяя ее в объеме и форме, может адаптировать информацию для разного возраста – начиная от младших школьников и заканчивая студентами университета. Надеемся, что программа станет хорошим подспорьем для проведения заповедного урока 11 января 2017 года».

Разработку сотрудников отдела экологического просвещения заповедника уже применили на практике педагоги лицея № 33 в Комсомольске-на-Амуре, и высоко оценили ее лекционную и игровую составляющие.

 «Программа «Живые символы Заповедной России» для школьных педагогов интересна, как комплексная вариативная основа для адаптированных образовательных программ, - рассказала руководитель кафедры экологического просвещения лицея № 33 Галина Серебренникова. - В нашем лицее она в настоящее время апробируется в деятельности общественных объединений школьников - кафедры экологического просвещения, являясь программой для внеурочных занятий старших школьников. На этих занятиях 8-классники изучают работу заповедников, разрабатывают игры, конкурсы, практические задания для занятий с младшими школьниками, которые проводятся в формате тематических классных часов и популярны среди школьников и их учителей. В 2017 учебном году эти занятия посвящены 100-летию российских заповедников и Году Экологии, но в дальнейшем утвердятся в деятельности кафедры экопросвещения, как постоянно действующая дополнительная образовательная программа».

Как сообщает пресс-центр «Заповедного Приамурья», помощь заповеднику в издании большого тиража познавательно-игровой программы окажет Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы. Впоследствии диски распространят по школам Комсомольска-на-Амуре и других городов Хабаровского края.

 
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