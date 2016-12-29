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Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России

Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
При этом стоимость главного новогоднего салата за два года опустилась на 30 рублей
сегодня, 18:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: wikipedia.org

Жители дальневосточной столицы в этом году сделают главный новогодний салат из продуктов, которые оказались одними из самых дорогих в стране. Рядом с Хабаровском в рейтинге индекса «Оливье» стоят Казань и Нижний Новгород, а Владивосток занял лидирующую строчку. Несмотря на рост цен, который наблюдается в 2016 году, в некоторых магазинах дальневосточной столицы всё же можно сэкономить. Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подсчитала индекс «Оливье», чтобы узнать, во сколько обойдётся местным жителям главный салат Нового года.

Килограмм картофеля в одном из гипермаркетов Хабаровска обойдётся в 23 рубля, моркови — в 30 рублей, огурцов — в 100 рублей. Банка зелёного горошка стоит 50 рублей, десяток яиц — 67,7 рубля, а майонез весом в 250 граммов можно купить за 44 рубля.

Чтобы рассчитать индекс «Оливье», нужно умножить цену килограмма картофеля и курицы на 0,4, а стоимость яиц разделить пополам. Сумму за морковь необходимо умножить на 0,15, а за огурцы — на 0,2. Таким образом, по данным агентства «Интеррейтинг», за 100 граммов «Оливье» в краевом центре придётся отдать 242 рубля.

Но в преддверии Нового года цены на некоторые позиции заметно снизились. Если за килограмм моркови на этой неделе хабаровчане отдадут на три рубля меньше, то цена за упаковку майонеза снизилась на 12 рублей, а за охлаждённую курицу — и вовсе на 31 рубль.

«С 15 декабря 2016 года до 2 января 2017 оформлен стоп-район по позиции «Цыплёнок первой категории охлаждённый на подложке», розничная цена — 146,99 рубля, поставщик — «Михайловский бройлер». Скидка — 15%, — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре сети магазинов «Самбери» Ольга Егорова. — Мы устанавливаем минимальную цену на картофель, морковь и другие овощи, которые входят в обязательную продуктовую корзину. Дополнительного снижения не будет, но мы попытаемся сдержать сезонный рост цен», — добавила Ольга Егорова.

Индекс «Оливье» подсчитали не только в дальневосточном центре, но и во всех районах Хабаровского края. Оказалось, что самый недорогой «Оливье» получится у жителей Вяземского района — всего 163,8 рубля.

«Мы определили задачу для муниципальных районов — посчитать стоимость новогоднего стола для семьи из трёх человек. Все блюда должны быть приготовлены из местных продуктов, — рассказала корреспонденту агентства главный специалист комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона Екатерина Чабан. — Самым дорогим главный салат праздника — «Оливье» — оказался в Комсомольском районе. Его цена составила 373,5 рубля. Но в этом салате почему-то оказалась копчёная колбаса. Самый дешёвый «Оливье» готовят в Вяземском районе — 168,3 рубля. В этом же районе, по подсчётам, выходит самый дешёвый новогодний стол из 11-15 блюд».

Агентство «Интеррейтинг» также посчитало индекс «Оливье» в девяти других российских городах: в Москве, Омске, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Тюмени, Ставрополе и Владивостоке. Самый дешёвый салат смогут приготовить жители Тюмени — им он обойдётся в 181 рубль. А самый дорогой «зимний салат» появится на столах у владивостокцев — за 257 рублей. Хабаровск оказался в лидерах специфичного рейтинга, но при желании жители дальневосточной столицы могут и сэкономить.

 
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