Хабаровских "живодёрок" оставят под арестом до февраля

Центральный районный суд Хабаровска оставил под арестом двух девушек, обвиняемых в жестоких расправах над животными. Как сообщает «Интерфакс», обеим жительницам краевой столицы продлили срок пребывания под стражей до 19 февраля.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что двух девушек пользователи Интернета обвинили в живодёрстве. В октябре этого года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых изображены убитые, расчленённые и замученные кошки и собаки. Дело о «живодёрках» передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и экстремизма. Хабаровчанок арестовали: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Адвокаты несовершеннолетних намерены обжаловать их содержание под стражей. Прокуратура проверила информацию некоторых СМИ о том, что с подозреваемыми плохо обращаются другие заключённые в СИЗО. Однако эти данные не подтвердились.

Агентство также сообщало, что в Хабаровске задержали третьего соучастника по делу «живодёрок». Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Злоумышленники разместили это видео в Интернете.

Недавно в дальневосточной столице возбудили уголовное дело по факту халатности, которая привела к травмам у детей в недостроенном здании на улице Юнгов. Там же летом и осенью этого года орудовали две девушки, которые, по версии следствия, зверски убивали животных и издевались над людьми.