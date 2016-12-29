Хабаровские больницы закрыли на карантин

В Хабаровском крае сохраняется предэпидемическая обстановка, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по-прежнему высок. Из-за этого в больницах региона ввели карантин.

«Положительный момент в том, что детские коллективы разобщены из-за каникул. Минздрав принял дополнительные противоэпидемические меры. С середины декабря во всех медицинских учреждениях введён масочный режим, сегодня направлено поручение отправить стационары на карантин в Хабаровске и в Хабаровском районе, поскольку там превышен эпидпорог», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Постановление об этом вынесла руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. Чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью, медики просят хабаровчан с симптомами ОРВИ не приходить на работу, чтобы не заражать коллег. Во время посещения массовых мероприятий врачи советуют пользоваться масками и оксолиновой мазью.

В крае также регистрируются случаи ротавирусной инфекции, однако вспышек заболевания медики не фиксировали. Жителям края советуют чаще мыть руки, а также овощи и фрукты.

Как писало агентство, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае поликлиники перевели на шестидневную рабочую неделю. По субботам дежурные бригады будут вести приём больных до 17:00. Также они будут приходить к заболевшим на дом.