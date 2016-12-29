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Хабаровчанина арестовали за восемь краж в общественных местах

Хабаровчанина арестовали за восемь краж в общественных местах
Парня уже два раза судили за похищения чужого имущества
сегодня, 17:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровске полицейские нашли и задержали местного жителя, которого подозревают в восьми кражах. Он похищал верхнюю одежду, мобильные телефоны и деньги в общественных местах краевой столицы — в кафе, магазинах, почтовых отделениях и салонах сотовой связи.

По данным оперативников, 26-летний злоумышленник совершил восемь краж за месяц. В продуктовом магазине на улице Ленинградской он похитил у хабаровчанки мобильный телефон стоимостью около 13 тысяч рублей. Чтобы рассчитаться за покупку, женщина выложила смартфон на прилавок и отвлеклась на разговор с продавцом. Задержанный рассказал, что продал гаджет на рынке в Железнодорожном районе.

Есть в списке похищенного и верхняя одежда. Из кафе на улице Муравьёва-Амурского злоумышленник вынес пуховик. Он увидел, как посетитель кладёт во внутренний карман десять тысяч рублей, и похитил одежду. Пуховик фигурант выкинул, а деньги потратил на алкоголь и развлечения.

На допросе парень дал признательные показания и написал явки с повинной. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские проверяют, был ли он причастен к другим кражам. За аналогичные преступления хабаровчанина уже судили дважды, поэтому теперь он отправлен сразу под арест.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о серийных домушниках, которых удалось задержать полицейским. Всего за час злоумышленники обчистили два чужих жилища — в общей сложности они похитили имущества на 55 тысяч рублей. Своё предпочтение воры отдавали тем квартирам, входные двери которых были оборудованы «слабыми» замками — запорные устройства они взламывали и проникали в жильё.

 
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