Людей с Большого Уссурийского острова оставили без дороги жизни

Жители Большого Уссурийского острова, оставшиеся без тепла, электричества, почты, медпомощи и магазина, столкнулись с очередной проблемой — дорогу по льду Амура, которые они сделали сами, засыпали. Теперь связи с Хабаровском у людей нет.

«Мы никому не нужные, старые люди. Утром решила поехать в город к внучке на день рождения, хотела прихватить мандаринчиков на Новый год, а сунулась — дорога пересыпана. Мы ходили по льду к мостику в районе улицы Запарина. Наши мужики эту дорогу протаптывали, прокладывали, ветки ставили, промеряли лёд. А сегодня она оказалась засыпана, я не знаю, чей это приказ. Нас отрезали», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница острова Любовь Суслова.

Брошенными жители острова оказались после наводнения 2013 года. Тогда подтопленцы получили новые квадратные метры, а жильцы вторых этажей, как Любовь Суслова, в категорию пострадавших не попали. В 2014 году их дома отключили от всех коммуникаций, а после этого несколько зданий разрушил бульдозер. Под гусеницы техники пошли все вещи жильцов. Многие остались на улице, новых квартир не дают. Женщина сейчас вынуждена жить в бане.

«Раньше жила в подполье, а сейчас хоть тепло в баньке. Я теперь бичиха. 40 лет отработать в образовании и превратиться в бичиху — самое обидное. Это наша матушка-Россия», — негодует Любовь Суслова.

Людям не помогают обращения в различные инстанции. Депутат городской Думы Сергей Кравчук посоветовал жителям острова, которых осталось всего 12 человек, обращаться в Москву с просьбой вернуть почтальона и в краевой Минздрав с мольбами о возвращении медработника.

«В «Единой России» мне сказали, что мы живём на острове незаконно, и что нас садить за это пора. Меня уже вся администрация знает, они на меня волком глядят. Потому что я уже везде писала. Больше им писать не буду, теперь на Запад буду обращаться», — отметила женщина.

В навигацию жители острова могли добраться до города на теплоходе. После её закрытия единственным выходом оставался путь по льду. С его ликвидацией люди остались без продуктов и лекарств. Жители планируют в ближайшие дни обратиться в краевое правительство с просьбой не трогать их дорогу к городу.

Агентство писало, что страдают и жители бывшего укрепрайона на острове Большой Уссурийский в Хабаровском муниципальном районе. Люди вынуждены идти по несколько километров, чтобы попасть в больницу или детский сад. Школьников на Большую землю возят на автобусе нелегально.