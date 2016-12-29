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Хабаровских спортсменов наградили стипендиями за прославление города

Хабаровских спортсменов наградили стипендиями за прославление города
Их тренеров поощрили премиями и благодарственными письмами
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице администрация наградила местных спортсменов, которые прославили Хабаровск. Победу на первенстве России по греко-римской борьбе завоевал Артём Рубанцев, а Владимир Радчиков стал серебряным призёром соревнований. За это они получили стипендию мэра. Тренерам победителей вручили благодарственные письма и премии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других успехах спортсменов. Артём Рубанцев стал бронзовым призёром в весовой категории до 100 килограммов на Кубку России памяти Анатолия Парфёнова. А Владимир Радчиков победил среди борцов весом до 47 килограммов на первенстве ДФО среди юношей. Мэр Александр Соколов отметил, что новый результат — хороший подарок к 20-летию Федерации спортивной борьбы.

«Наша Федерация спортивной борьбы — одна из самых активных в стране, поэтому в Хабаровске так гордятся результатами наших спортсменов. Мы стараемся делать всё, чтобы развивать это направление. Сейчас работает 16 залов — этого мало, но мы постараемся дать возможность большему количеству ребят заниматься этим видом спорта. За эти годы было воспитано 50 мастеров спорта. Не каждый вид спорта может похвалиться таким количеством», — подчеркнул Александр Соколов.

В хабаровских секциях греко-римской и вольной борьбы занимаются больше 600 детей и подростков. С ними работают 23 тренера. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в краевом центре проводятся соревнования на кубок мэра по спортивной борьбе, которые уже второй раз проходят в статусе всероссийского турнира.

 
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