Комсомольчанка стащила кошелёк из сумки соседки во время её переезда

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали местную жительницу за кражу. Женщину подозревают в том, что она вытащила кошелёк из сумки своей соседки, когда та переезжала. Пенсионерка лишилась почти 70 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратилась 70-летняя горожанка, которая рассказала, что стала жертвой кражи во время переезда. Из её сумки пропал кошелёк с деньгами. Стражи правопорядка выяснили, что к этому причастна 36-летняя соседка заявительницы. Женщину задержали, и на допросе она призналась, что увидела, как пенсионерка оставила дверь открытой. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница похитила кошелёк из сумки, которая лежала на диване в комнате потерпевшей. Деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

Поскольку у задержанной раньше не было проблем с законом, её отпустили под подписку о невыезде. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители передали в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о кражах денег из сумок. Так, в дальневосточной столице поймали карманника-рецидивиста, который похищал кошельки в городских автобусах. А другого жителя Хабаровска задержали с чужими деньгами прямо в общественном транспорте.