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Пострадавшие от взрыва газа в Совгавани получили компенсации

Пострадавшие от взрыва газа в Совгавани получили компенсации
Наибольший ущерб возместили жителям, которые попали в больницу
сегодня, 14:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Советской Гавани продолжают ликвидировать последствия взрыва газа в жилом доме на улице Рабочей. Вчера пострадавшим жителям пятиэтажки, где произошло ЧП, выплатили компенсации за причинённый ущерб.

До десяти тысяч рублей получили 22 человека, за частичную утрату имущества до 50 тысяч рублей выплатили 14 жителям. За полную утрату имущества по 100 тысяч рублей перечислили четырём гражданам. Дополнительно финансовую помощь оказало краевое министерство социальной защиты населения: десять тысяч рублей выдали 29 жильцам дома, которые попали в категорию слабозащищенных слоёв населения.

По информации пресс-службы краевого правительства, поддержку получили и две женщины, оказавшиеся в больнице взрыва, а также мужчина, которого отпустили домой после осмотра медиков. Врачебная экспертиза установила у них лёгкую степень травм. Им выплатили по 200 тысяч рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Совгавани 7 декабря. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. У местной жительницы 1957 года рождения выявили ожог больше 50 % тела, а также повреждение дыхательных путей. Врачи не могли транспортировать женщину в дальневосточную столицу, потому что она находилась в шоковом состоянии и перелёт мог ей повредить. Врачи из Хабаровска вылетели за ней 8 декабря и к вечеру доставили в краевой центрЛёгкие пострадавшей расправились, но её состояние было по-прежнему тяжёлым, а 13 декабря женщина скончалась.

Другие пострадавшие наблюдаются в районной больнице. Для остальных жильцов дома по улице Рабочей, которых эвакуировали после хлопка, развернули пункты временного размещения. Семьи, проживающие в пострадавшем подъезде, отказались от ПВР и находятся у родственников. Пострадали две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров. В доме выбило около ста окон. Утром 8 декабря в большинстве квартир возобновили подачу тепла и воды, к вечеру спасатели закончили разбирать завалы в одной из пострадавших квартир. Краевой Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва. В правительстве региона приняли решение снова проверить состояние газового оборудования в многоквартирных домах.

В ближайшие месяцы жители пятиэтажки, в которой произошёл взрыв газа, смогут пользоваться только электроплитами. На такую меру пришлось пойти из-за того, что газовые службы запрещают пользоваться голубым топливом. Жильцы будут платить за электроэнергию по сниженному тарифу.

Следователи продолжают выяснять причины взрыва. Сотрудники ведомства изъяли документацию в филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и несколько раз осмотрели место происшествия с помощью современного криминалистического оборудования.

 
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