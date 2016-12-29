В посёлке Хор Хабаровского края люди жалуются на ржавую воду

Ржавая горячая вода течёт из кранов жителей одного из домов посёлка Хор Хабаровского края. Видеозаписью, которая подтверждает слова людей, они поделились с журналистами телеканала «Вести-Хабаровск». По их словам, вода такого качества поступает уже на протяжении месяца, а коммунальщики от решения проблемы отстраняются, ссылаясь на то, что этим вопросом должны заниматься специалисты местной ТЭЦ.

Жалобы на некачественное водоснабжение то и дело поступают из разных районов Хабаровского края. Так, в частном секторе Северного микрорайона столицы региона в июле этого года местные жители больше двух недель не могли нормально постирать свои вещи, приготовить еду, помыть посуду или пол: из-за большого содержание примесей, включая песок, у хабаровчан начали выходить из строя бытовые электроприборы.

Годами не решается проблема жителей городского района Красная Речка: воду, которая течёт там из кранов, не рекомендуют использовать в пищевых целях. «Я 20 лет живу тут, и вода всегда грязная. Но в последнее время она настолько вонючая, что стоит подойти и открыть кран — просто тошнит», — делятся люди.

В Ванинском районе минувшим летом 16 жителей посёлка Монгохто оказались на больничной койке. Выяснилось, что причиной вспышки острой кишечной инфекции стало низкое качество питьевой воды из-за отсутствия очистных сооружений. В прошлом году массовое отравление людей в посёлке Многовершинном Николаевского района завершилось уголовными делами для главы администрации и управляющей компании.