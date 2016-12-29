В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек

В дальневосточной столице полицейские «накрыли» две торговые точки, в которых незаконно продавали алкоголь. Из них правоохранители изъяли 250 литров спиртных напитков, в том числе пива, на сумму около 30 тысяч рублей.

Серию рейдов полиция провела в преддверии новогодних праздников. Информацию о точках продажи алкоголя в обход закона стражи правопорядка узнали из заявлений хабаровчан, которые сообщили, что некоторые предприниматели позволяют своим сотрудникам торговать горячительными напитками с нарушениями законодательства.

В павильоне на улице Артёмовской продавец отпустила местному жителю спиртное после 22:00. Полицейские осмотрели зал и подсобные помещения. Под прилавками они нашли 65 единиц алкогольных напитков общим объёмом порядка 130 литров. Стоимость партии составила около 14 тысяч рублей. Внешний вид нескольких ёмкостей вызвал у сотрудников полиции вопросы о легальности произведённой продукции. Так, на 11 бутылках с водкой отсутствовали акцизные марки. Эти образцы они отправили на экспертизу.

В Краснофлотском районе на улице Тихоокеанской в нестационарном торговом объекте продавали пиво. В помещении правоохранители изъяли 124 литра пенного напитка на сумму около 14 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на обоих нарушителей завели дела об административных правонарушениях.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других торговых точках, в которых незаконно продавали алкоголь. В декабре этого года спиртное изъяли из магазина в жилом доме на улице Лермонтова, где напитки отпускали круглосуточно, а также в кафе на улице Льва Толстого, у которого не было лицензии на торговлю крепким алкоголем.