В Хехцирском заказнике "чёрный" лесоруб представился сыном лесника

В природном заказнике «Хехцирский» инспекторы обнаружили двоих парней, которые незаконно пилили ели. С деревьев они снимали верхушки длиной в полтора метра, которые собирались потом продать.

Специалисты во время патрулирования территории заказника увидели свежий след автомобиля, который уходил по лесной дороге в предгорья Малого Хехцира, где в основном растут хвойные. Преследование машины подтвердило догадку госинспекторов: они услышали звук работающей бензопилы.

«Нарушители настолько увлеклись преступным процессом, что не заметили, как мы подошли к ним вплотную. Браконьеры уже успели спилить деревья, перевязать густые кроны шпагатом и даже погрузить на багажник своего УАЗика, одним словом, все были готовы убраться восвояси», — сообщил один из патрульных.

Инспекторы задержали молодых жителей села Некрасовка, которые повалили две полуторавековые ели и успели их «обезглавить». Неподалёку от свежеспиленных деревьев правоохранители нашли ещё два, но парни наотрез отказались признать свою причастность к «чёрной» лесозаготовке. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье», прибывшие полицейские изъяли у нарушителей автомобиль, бензопилу и ели, на парней завели уголовное дело.

«Один из них, по фамилии Пупыкин, в первые минуты задержания, не на шутку испугавшись, даже представился сыном местного лесника, не сообразив, что этот факт только усугубляет вину», — говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о «чёрных» лесорубах, которые стали активно попадаться в поле зрения правоохранителей в преддверии Нового года. Рейды по охраняемым природным региона государственные инспекторы начали ещё в ноябре. В ходе одного из них проверяющие нашли 160 зелёных красавиц, готовых к продаже. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 63 тысячи рублей.