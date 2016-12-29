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В селе на юге Хабаровского края одну крышу разделят артисты и акушеры

В селе на юге Хабаровского края одну крышу разделят артисты и акушеры
На административно-культурный центр потребовалось около 33 миллионов рублей
сегодня, 12:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В селе Глебово Вяземского района, расположенном на юге Хабаровского края, торжественно открылся новый административно-культурный центр. На его возведение потребовалось три года и почти 33 миллиона рублей из местной казны.

«Для Вяземского района это уже второй подобный объект. В новом здании расположились фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, зрительный зал дома культуры, комната участкового, часть площади отведена под администрацию сельского поселения. Всего в здании 32 помещения различного назначения. Отрадно, что строительство центра мы осуществили полностью за счёт средств района», — отметила глава Вяземского муниципального района Ольга Мещерякова.

Ещё один такой объект должен появиться в селе Датта Ванинского района. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в двухэтажном кирпичном здании откроются дом культуры, библиотека и другие учреждения. Строительство вели на условиях софинансирования из районного и краевого бюджетов.

Первоначально открытие этого объекта планировалось к 21 октября — дню основания Хабаровского края, однако строителям потребовалось ещё время. Месяц спустя краевые власти сообщили, что ввод культурного центра в эксплуатацию перенесён на декабрь, однако пока об этом информации нет.

За последние четыре года в Хабаровском крае построили 17 учреждений культуры в девяти районах. Всего, таких объектов насчитывается 469, в том числе: 232 библиотеки, 218 культурно-досуговых учреждений, пять музеев и 14 детских школ искусств.

 
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