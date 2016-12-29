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В Хабаровском крае коммерческие пенсионные фонды ищут клиентов обманом

В Хабаровском крае коммерческие пенсионные фонды ищут клиентов обманом
В профильное государственное ведомство поступает всё больше жалоб от граждан
сегодня, 12:35
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В регионе вновь активизировались недобросовестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов. Они обманом добиваются согласия граждан на перевод накопительной части пенсии в финансовые организации, которые представляют. Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю рекомендует жителям региона избегать контактов с такими «гостями».

По информации пресс-службы территориального ведомства, специалисты негосударственных фондов ссылаются на закон «О государственной пенсионной реформе Российской Федерации от 1 января 2002 года». Они настойчиво требуют у граждан предоставить им свои документы и подписать договор об обязательном пенсионном страховании. Но фактически, люди ставят подписи под заявлением о переводе своих пенсионных накоплений в негосударственные финансовые организации.

«К нам домой пришёл прилично одетый молодой человек. «Я из Центра продвижения государственной реформы. Это плановый обход по вашему району». Как пояснил напористый молодой человек, каждому полагается дополнительный документ — страховой бланк о сохранении накопительной части пенсии. Его надо срочно получить. И потребовал паспорт и СНИЛС», — жалуются в отделение ПФР по Хабаровскому краю жители региона.

Однако так называемый страховой бланк — не более чем никому не нужная бумага.

«На самом деле гражданам приходится иметь дело с агентами негосударственных пенсионных фондов. Организация, которую они представляют, никаких полномочий и поручений от государственных органов исполнять не может. Её громкое название служит лишь прикрытием для коммерческой деятельности по привлечению граждан в НПФ. К тому же в нашем регионе она вообще не зарегистрирована. Подобные громкие названия, такие как Фонд продвижения гражданских реформ или Институт регионального развития, уже фигурировали в обращениях жителей края в начале года и однозначно были разоблачены ими, как красивая обёртка для нечестных агентов НПФ», — прокомментировала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Мария Закатова.

 
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