В Хабаровском крае коммерческие пенсионные фонды ищут клиентов обманом

В регионе вновь активизировались недобросовестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов. Они обманом добиваются согласия граждан на перевод накопительной части пенсии в финансовые организации, которые представляют. Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю рекомендует жителям региона избегать контактов с такими «гостями».

По информации пресс-службы территориального ведомства, специалисты негосударственных фондов ссылаются на закон «О государственной пенсионной реформе Российской Федерации от 1 января 2002 года». Они настойчиво требуют у граждан предоставить им свои документы и подписать договор об обязательном пенсионном страховании. Но фактически, люди ставят подписи под заявлением о переводе своих пенсионных накоплений в негосударственные финансовые организации.

«К нам домой пришёл прилично одетый молодой человек. «Я из Центра продвижения государственной реформы. Это плановый обход по вашему району». Как пояснил напористый молодой человек, каждому полагается дополнительный документ — страховой бланк о сохранении накопительной части пенсии. Его надо срочно получить. И потребовал паспорт и СНИЛС», — жалуются в отделение ПФР по Хабаровскому краю жители региона.

Однако так называемый страховой бланк — не более чем никому не нужная бумага.