ТОСЭР "Амурлитмаш" в Комсомольске начали ремонтировать после пожара

В Комсомольске-на-Амуре на рыбоперерабатывающем заводе ТОСЭР «Амурлитмаш» начались восстановительные работы. Там два месяца назад произошёл пожар, который полностью парализовал работу предприятия. До пожара на «Амурлитмаше» перерабатывали до 60 тонн сырья, производили вакуумные пресервы из сельди и специй, и сейчас необходимо быстро провести ремонт и запустить завод.

«Когда создавалось это предприятие, мы своими силами всё это делали, и для нас это было очень больно. Сейчас кто-то ушёл в отпуска, кто ждёт, что мы возобновим работу. И мы возобновим обязательно», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» и. о. коммерческого директора предприятия Мария Васина.

В октябре этого года пожар случился на заводе два раза за сутки, с интервалом в несколько часов. Сотрудники не верят в то, что происшествие было случайностью.

«Однозначно, это был поджог. Предприятие вступило в финальную стадию по одному из своих интересных проектов — контракту с китайской стороной, который должен был дать очень хорошую жизнь предприятию, работать на экспорт и так далее», — высказался директор рыбоперерабатывающего завода Игорь Каденко.

После пожара переговоры с азиатскими партнёрами прервались на неопределенный срок, а в полиции Комсомольска-на-Амуре возбудили уголовное дело. Большая часть оборудования после происшествия уцелела, и запустить завод надеются весной 2017 года.

«В настоящее время в следственном управлении находится в производстве уголовное дело по факту поджога имущества на предприятии «Юкон». В ходе расследования отрабатывается ряд версий. Данное уголовное дело находится на особом контроле у руководителей МВД по Комсомольску-на-Амуре», — сообщила старший специалист по связям со СМИ УМВД России по городу Юлия Ким.