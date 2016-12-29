Михаил Юрьев: У "СКА-Нефтяника" всегда есть мотивация выиграть матч

Сегодня четверг, 29 декабря 2016 года, 11:58
Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально
Для многих владивостокских таксистов 2016 год закончился печально
Цитаты великих людей: хабаровские чиновники о проблемах города и края
Цитаты великих людей: хабаровские чиновники о проблемах города и края
В Хабаровске возобновили стройку многострадального ЖК "Алексеевская-1"
В Хабаровске возобновили стройку многострадального ЖК "Алексеевская-1"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерял очки в Кемерово
Хабаровский "СКА-Нефтяник" потерял очки в Кемерово
Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам
Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам
Регионы:


Популярное
вчера, 12:40
В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты
вчера, 16:51
Приморские астрологи рассказали, можно ли есть курятину на Новый год
сегодня, 10:18
Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип
вчера, 16:40
Приморские экологи недовольны "тихой" отставкой Натальи Соколовой
вчера, 15:44
Правительство России утвердило "Приморье-1" и "Приморье-2"
вчера, 13:54
"Три Кота" обжалуют решение приморских судебных приставов в суде
вчера, 17:50
Перед Новым годом в Приморье массово конфискуют палёный алкоголь
вчера, 16:55
Корпорация развития Дальнего Востока будет выдавать землю в Приморье
вчера, 14:05
Хабаровская ёлка из автомобилей побила российский рекорд
сегодня, 07:06
Безумства года в Приморье: девушка с курой, шаурма и "хана Марку"

Обсуждаемое
вчера, 12:40
17

В Приморье из супермаркета "Три кота" срочно вывезли все продукты
вчера, 13:54
4

"Три Кота" обжалуют решение приморских судебных приставов в суде
вчера, 16:51
4

Приморские астрологи рассказали, можно ли есть курятину на Новый год
вчера, 18:55
3

"Небесный охотник" принёс победу хабаровским художникам
вчера, 17:50
3

Перед Новым годом в Приморье массово конфискуют палёный алкоголь
вчера, 14:15
2

В Хабаровске завели уголовное дело по зданию, где обитали "живодёрки"
вчера, 16:45
2

Хабаровчанам покажут "древнерусского" Данилу Козловского
вчера, 15:44
2

Правительство России утвердило "Приморье-1" и "Приморье-2"
вчера, 16:40
2

Приморские экологи недовольны "тихой" отставкой Натальи Соколовой
вчера, 16:55
2

Корпорация развития Дальнего Востока будет выдавать землю в Приморье
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока вчера, 14:11
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 137



Система Orphus

Михаил Юрьев: У "СКА-Нефтяника" всегда есть мотивация выиграть матч

Михаил Юрьев: У "СКА-Нефтяника" всегда есть мотивация выиграть матч
Наставник хабаровской команды высказал своё мнение о матче с "Кузбассом"
час назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» после встречи с кемеровским «Кузбассом» заявил, что остался доволен игрой, несмотря на то, что победить его команде не удалось. Также наставник «армейцев» отметил, что его хоккеисты не готовы терять очки, поэтому выходят на игры мотивированными — статус лидера группы «Восток» их не расслабляет.

«Хороший боевой матч получился. Я думаю, что болельщикам понравилось», — резюмировал Михаил Юрьев.

Наставник «армейцев» заявил, что его команде не важно, сколько у неё сейчас очков — у клуба нет задачи набрать определённое количество результативных баллов, поэтому потеря двух очков огорчила «СКА-Нефтяник».

«У нас всегда есть мотивация выиграть матч. Ты выходишь на игру, зрители пришли. Какая ещё может быть мотивация? Показать себя, показать хоккей. Играешь за команду, а количество очков не важно», — подчеркнул Михаил Юрьев.

Главный тренер «Кузбасса» Николай Кадакин отметил, что у обеих команд было много нереализованных моментов из-за того, что игроки торопились и не доигрывали.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команде по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь не удалось завершить матч в рамках чемпионата России победой. После проигрыша «Енисею» хабаровчане сыграли вничью с кемеровским «Кузбассом» — 5:5.

Сегодня, 29 декабря, соперники проведут повторный матч, который начнётся в 21:30 по хабаровскому времени.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru