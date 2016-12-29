Хабаровск получил два новых трамвая

В краевую столицу доставили два новых трамвая модели 71-623-02 (КТМ-23). Третий вагон должен прийти в Хабаровск в первых числах января 2017 года.

После того как заводу-изготовителю сообщат о прибытии вагонов, его специалисты отправятся в краевую столицу. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко, планируется начать ходовые испытания новых трамваев 5 января. На обкатку вагонов достаточно расстояния в 50 километров. После этого представители ТТУ подпишут акт приёмки и введут технику в эксплуатацию.

Ранее агентство писало, что новые вагоны для ТТУ купили на Усть-Катавском заводе, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в городе. Последний раз трамвайный парк в дальневосточной столице обновляли в ноябре 2015 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», тогда трамвайно-троллейбусное управление прислушалось к просьбам жителей Краснофлотского района и запустило по маршруту № 5 два новых вагона. Запустить современные средства общественного транспорта раньше городские власти не могли из-за особенностей контактной сети — опоры находились слишком близко к путям, в результате чего трамвай просто не мог там проехать из-за своих увеличенных габаритов. Проблему решили — в общей сложности по улице Тихоокеанской под замену пошло порядка ста столбов. Также капитальному ремонту подверглись и пути на протяжении трёх километров.