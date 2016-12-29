Хабаровские энергетики готовы к новогодним каникулам

Все станции филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» в период новогодних каникул — с 31 декабря по 8 января включительно — будут работать в режиме повышенной готовности. Энергетики полностью завершили ремонтную кампанию, подготовив к работе как основное, так и резервное оборудование.

«Перед праздниками работники электростанций провели внеплановые обходы и осмотры, устранили выявленные неисправности, — прокомментировал директор филиала Владимир Лариков. — Над работой технологического оборудования установлен особый контроль. Обеспечены запас топлива (в том числе резервный), его бесперебойная поставка и выгрузка».

Энергетики усилили меры противопожарной безопасности, дополнительно проверили противопожарное состояние зданий и сооружений, прошли дополнительный инструктаж. В состоянии полной готовности персонал аварийных бригад, спецтехника, запас ГСМ. Как сообщает пресс-служба филиала «Хабаровская генерация», своевременная подготовка к нештатным ситуациям позволяет быть уверенными в том, что жители края в праздничные дни не останутся без тепла и света.