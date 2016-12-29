Психологи МВД в Хабаровске первыми отметят профессиональный праздник

Правоохранительная система МВД России сегодня, 29 декабря, отмечает один из профессиональных праздников в структуре — День образования службы профессионального психологического отбора. Сотрудники управления ведомства по Хабаровскому краю принимают пожелания и тёплые слова в числе первых.

Психологическая служба в виде отдельного подразделения появилась в структуре министерства внутренних дел в середине 90-х годов XX века. В каждом из управлений МВД России по региону создали отделения морально-психологической подготовки и воспитания личного состава.

В своей повседневной деятельности специалисты проводят психологические обследования, специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа, направленные на изучение, анализ и оценку индивидуально-психологических особенностей личности кандидатов на службу в органы внутренних дел, стажёров, сотрудников, перемещаемых по службе на другие должности в системе МВД России. Они изучают, анализируют и дают оценку социально-психологического климата в служебных коллективах и морально-психологического состояния личного состава, оказывают психологическую помощь сотрудникам, впервые принятым на службу в органы внутренних дел в процессе их социально-психологической адаптации к условиям оперативно-служебной деятельности.

Кроме этого, сотрудники оказывают психологическую помощь коллегам после выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях, а также проводят мероприятия психологической работы, направленные на выявление членов коллектива, находящихся в кризисном состоянии, и предупреждение профессиональной деформации личности работников.