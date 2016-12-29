В четверг в Хабаровске усилился ветер

Сегодня, 29 декабря, в дальневосточной столице переменная облачность. В течение дня специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков.

Температура воздуха утром -26…-23 градуса по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -19…-17 градусов.



Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

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