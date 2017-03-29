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Картина дня в Хабаровском крае: бомж, эхо митинга и немного о дорогах

Картина дня в Хабаровском крае: бомж, эхо митинга и немного о дорогах
Самые значимые события среды — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: liveinternet.ru; droplak.ru; РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Как известно, дороги — одна из главных бед в современной России. Хабаровский край не имеет права становиться регионом-исключением. С наступлением тепла в дальневосточной столице то там, то здесь проваливается асфальт, а образовавшиеся ямы провоцируют всё новые и новые ДТП. Не лучше ситуация обстоит и за пределами Хабаровска. Состояние трассы Лидога — Ванино местами удручает, а кое-где шокирует экспертов. На одном из отрезков нашли откровенный брак. При этом подрядчик, который укладывал там асфальт, получил деньги целиком, а дорогу сдал практически неотремонтированной.


 

Вниманию болельщиков мы представляем краткий обзор спортивных новостей. Хоккейный клуб «Амур» закрывает очередной сезон собственным Матчем Звёзд. На льду «Платинум Арены» встретятся игроки КХЛ, «Амурские Тигры» и ветераны спорта. А у любителей футбола есть шанс бесплатно прокатиться к морю в начале мая. «СКА-Хабаровск» предлагает фанатам съездить во Владивосток, чтобы поддержать «армейцев» в матче с местным «Лучом-Энергией». 


 

Рубрики «Спорт» и «В мире животных» отходят на второй план, когда в Хабаровске неравнодушные граждане спасают очередного бомжа. Дедушку нашли на трубах теплотрассы в северном районе города. Его приютил благотворительный фонд «Процветание», но, как выяснилось, дом у бедняги всё же есть — пожилой мужчина сбежал оттуда, поссорившись с женой. Ещё одна «человеческая» находка случилась на территории Ольджиканского заповедника. Там объявился хозяин внедорожника, вмёрзшего зимой в озеро. Владелец машины и его пассажир живы и здоровы, а обнаружили их, когда мужчины вытаскивали джип из ледяного плена.


 

Специально для наших читателей мы собрали хронику курьёзов, которые периодически всплывали при раздаче «дальневосточного гектара» за последние несколько месяцев. Кстати, Александр Галушка, который вчера ненадолго заехал в Хабаровский край, пообещал, что уже в конце апреля — начале мая подобных ляпов не будет. Сайт «На Дальний Восток» вроде бы даже «допилят», актуализируют сведения из Росреестра и отработают все полученные от населения жалобы. Поживём — увидим. Главное, чтобы на карте доступных участков после японского острова Хоккайдо не появилась какая-нибудь Сирия.


 

Немного статистики, чтобы разбавить хронику событий. Среди хабаровчан лишь 11 % уступают сидячие места в общественных местах и транспорте девушкам. Почти половина жителей города разочаровалась в выбранной профессии — среди недовольных чаще всего мелькают педагоги, продавцы и бухгалтеры. А самыми неконфликтными среди трудоустроенных в Хабаровске стали работники культуры. У них практически не бывает ссор с коллегами.


 

Эхо антикоррупционного митинга, похоже, затихнет ещё нескоро. События, которые произошли в Хабаровске и по всей России в воскресенье, 26 марта, сегодня прокомментировали спикер регионального парламента Сергей Луговской и начальник управления МВД России по краю Михаил Черников. Оба заявили, что акция против коррупции была несанкционированной, а потому все задержания участников мероприятия полностью законны. На всякий случай: для юридического ликбеза, кроме Уголовного кодекса, есть системы «Гарант» и «Консультант Плюс».


 
 
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