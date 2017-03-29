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Хабаровчанину грозит пожизненный срок за убийство младенца

Хабаровчанину грозит пожизненный срок за убийство младенца
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина выбросил тело ребёнка в мусоропровод
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице стражи правопорядка задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве ребёнка. Если его вину докажут, хабаровчанину грозит лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет с ограничением свободы от одного года до двух лет, либо пожизненное заключение.

Труп новорождённого в мусорном контейнере 12 марта обнаружил работник коммунальной службы. По факту убийства ребёнка возбудили уголовное дело. Как показали судебно-медицинские исследования, мальчик родился живым. В ходе расследования его мать подробно рассказала об обстоятельствах убийства и сообщила, что преступление совершил её сожитель.

Задержать подозреваемого удалось 27 марта. Он дал признательные показания и рассказал, что в ночь с 11 на 12 марта в арендованной квартире в Индустриальном районе его 36-летняя сожительница родила ребёнка. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно убил младенца, перерезав ему горло. Мальчик умер от полученных телесных повреждений. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поместил тело новорождённого в полимерный пакет и выбросил его в мусоропровод.

Следователь внёс ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

Это не первый подобный случай в Хабаровском крае. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в марте прошлого года 21 марта 2016 года женщина родила девочку в обогревательном вагончике на территории производственной базы в селе имени Полины Осипенко. Чтобы убить младенца, мать завернула ребёнка в кофту и положила в печь. После того, как тело сгорело, она выбросила останки в уличный туалет, где их обнаружили работники базы. Они сообщили о страшной находке в полицию.

 
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