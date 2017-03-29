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Индустриальному району Хабаровска грозит подтопление из-за дамбы

Индустриальному району Хабаровска грозит подтопление из-за дамбы
Недостроенное сооружение уже сейчас стало причиной застаивания вод
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске от паводков может пострадать большая территория в Индустриальном районе. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению противопожарной безопасности. Угроза возникла из-за дамбы, которая ещё возводится.

Самой большой нерешённой проблемой коммунальщиков сейчас остаётся отвод поверхностных вод с территории от улицы Радищева до Бийской в районе дороги на улицах Пионерской и Павла Морозова. Это жилмассивы микрорайона Строитель, улицы Вахова, территории рядом с ареной «Ерофей». Также не отводятся поверхностные стоки с территории возле лодочной станции № 7. В этом районе возводится дамба. Из-за недоделок и некоторых нерешённых проектных проблем не устранена угроза затопления этой части города.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в районе переулка Инского и улицы Кубяка, в 30 метрах от проезжей части, находится три концевых участка канализации, через которые дождевая и талая вода раньше уходила в Амур. В связи с тем, что лодочную станцию отсыпали дамбой, теперь свободный сток поверхностных вод невозможен, территория заболачивается. Неоднократные запросы в адрес «Дальспецстроя», который ведёт строительство дамбы, ни к чему не привели: проект обустройства ливневой канализации не реализован до сих пор. Также не завершён их объект «Очистные сооружения поверхностных стоков» возле арены «Ерофей». Для устранения угрозы паводка управляющие компании Хабаровска сформировали аварийные бригады общей численностью около 150 человек.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в июле прошлого года  хабаровчане заметили разрушения участка дамбы в районе «Ерофея». Строители объяснили произошедшее повышением уровня Амура — вода подтопила это место. Плиты восстановили после спада реки. В сентябре сооружение было технически готово наполовину. Работы обещали закончить в конце 2018 года.

 
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