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Почти половина хабаровчан разочаровалась в своей профессии
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Почти половина хабаровчан разочаровалась в своей профессии

Почти половина хабаровчан разочаровалась в своей профессии
Чаще всего работой недовольны бухгалтеры, учителя и продавцы
17 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Многие жители краевой столицы разочаровались в выбранной профессии. Больше всего недовольных — среди бухгалтеров, учителей и продавцов. Выбранная работа полностью не устроила 43 процента опрошенных. Ещё 42 % признались экспертам Зарплата.ру, что скорее довольны выбором, полностью профессия устраивает лишь 15 процентов хабаровчан.

Почти половина опрошенных к моменту окончания школы уже точно знала, какую профессию они хотят освоить. Это и стало решающим фактором при выборе учебного заведения. Чаще всего хабаровчане хотели стать юристами, программистами, учителями и рабочими завода. В итоге 68 процентов трудятся по выбранной специальности, а остальным пришлось менять сферу деятельности.

На выбор профессии — помимо собственного желания — больше всего влияло мнение родителей (у 32 % респондентов), доступность образования по специальности (29 %), и престиж профессии — его отметили 27 процентов . Профориентация в школе помогла только восьми процентам хабаровчан. Ещё два процента признались, что им нужно было «откосить» от армии, а у одного процента «так получилось».

Среди тех, кто выбрал профессию под давлением родителей, больше всего бухгалтеров, врачей и строителей. А среди тех, кто руководствовался принципом доступности, больше учителей, юристов и бухгалтеров. Престиж оказался решающим для  работников банковской сферы, маркетологов и программистов.

При этом только 11 процентов хабаровчан стали тем, кем мечтали быть в детстве. Ещё у 16 процентов  работа частично связана с детской мечтой, а у трети опрошенных такой мечты и не было, но почти половине горожан пришлось расстаться с детскими грёзами.

 
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Комментарии
  • 24  (только что)

    Учителей я могу понять . Загруженность уроками , писаниной вечной и никому не нужной , Требованием дутых показателей ( чтоб непременно 100% успеваемости и 80% хорошистов и отличников . Последнее вообще не реально ввиду общей дебилизации и наглости учеников и родителей . На фоне трясущихся за своё место директоров - вообще кошмар . Продавцам тоже не сладко , но тут хоть можно навариться на обвесе-обсчёте лохов покупателей, какая-никакая компенсация . А бухгалтера - с жиру бесятся . Если так тяжко работать в кабинете , то добро пожаловать к нам на ж. д. путь : ломиком и кувалдой помахать на свежем воздухе .



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