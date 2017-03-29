Сергей Луговской: к организаторам митинга в Хабаровске есть вопросы

В Законодательной Думе Хабаровского края дали оценку митингу против коррупции, который состоялся в дальневосточной столице 26 марта. Председатель регионального парламента Сергей Луговской в беседе с журналистами отметил, что задержания, которым подверглись участники несанкционированной акции, были законными, а также высказал уверенность, что властям необходимо больше работать с молодёжью.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в антикоррупционном митинге на городских прудах приняли участие, по разным оценкам, от 900 до 1,5 тысячи человек. Перед этим администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками. Полиция задержала организаторов акции и нескольких участников митинга с плакатами, после чего хабаровчане прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно.

«Мы считаем, что молодёжь (а особенно тот контингент, который был на митинге) должна быть образована в плане понимания законов и их соблюдения. И уже тогда принимать решение — выходить или не выходить на улицы. Нужно объяснять, что если митинг несанкционированный, то они вполне могут быть задержаны. Это ни в коей мере не говорит о том, что эти граждане в дальнейшем будут подвергаться каким-то действиям. Иногда поднимается шумиха о незаконных задержаниях — но я считаю, что в первую очередь нужно понимать, какие могут быть последствия», — сказал Сергей Луговской.

Он добавил, что у властей сегодня «больше вопросов к организаторам» — спикер уверен, что многие участники акции не в полной мере понимали её истинную суть.

«После того, как с молодёжью прошли разговоры, в том числе и в образовательных учреждениях, выяснилось, что многие были не в курсе, для чего и куда их приглашают. Тема коррупции — для всех нас очень важная, мы с ней боремся на всех уровнях власти и общество тоже должно быть вовлечено в этот процесс. Но способы вовлечения всё-таки должны быть законными», — заключил председатель Думы.