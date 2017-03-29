Минприроды Хабаровского края придётся очистить русла четырёх рек

Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 18:03
Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"
Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"
Мэру Владивостока Игорю Пушкарёву шьют второе уголовное дело
Мэру Владивостока Игорю Пушкарёву шьют второе уголовное дело
Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка
Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка
Неравнодушные хабаровчане отвезли в приют бомжа, который жил на трубах
Неравнодушные хабаровчане отвезли в приют бомжа, который жил на трубах
Сергей Луговской: к организаторам митинга в Хабаровске есть вопросы
Сергей Луговской: к организаторам митинга в Хабаровске есть вопросы
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
сегодня, 13:53
Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 11:55
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
сегодня, 16:01
В Приморье активизировались клещи
сегодня, 08:57
Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
сегодня, 13:14
Приморский океанариум готов представить шоу морских млекопитающих
сегодня, 11:00
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике

Обсуждаемое
сегодня, 13:53
3

Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
сегодня, 09:20
3

Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю
сегодня, 10:23
3

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 18:15
2

Хабаровскому краю не хватает местного молока
сегодня, 14:56
1

Кировчанин добежит из Владивостока до Севастополя
сегодня, 07:51
1

Во Владивостоке обесточат дома в районе Выселковой и Снеговой
сегодня, 10:03
1

Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:27
1

В Ханкайском районе директора "управляйки" оштрафовали на 102 тысячи
сегодня, 10:40
1

Малые реки Хабаровского края становятся чище
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку сегодня, 11:22
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы сегодня, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей сегодня, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 507



Система Orphus

Минприроды Хабаровского края придётся очистить русла четырёх рек

Минприроды Хабаровского края придётся очистить русла четырёх рек
Из-за бездействия служб под угрозой подтопления оказалось больше 120 домов
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае прокуратура через суд возложила на региональное Минприроды обязанность очистить русла малых рек, чтобы предотвратить подтопление жилых домов. Под угрозой стихии сейчас находится 120 строений. Они стоят на берегах Полежаевки, Чёрной, Правой Берёзовой и Гнилой Пади.

Прокуратура вмешалась в ситуацию после того, как получила результаты проверки по факту затопления свыше 20 частных домов и территорий при них, подвалов и подъездов двух многоквартирных домов, расположенных в Железнодорожном районе. Это произошло в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», от дождей в городе тогда залило водой улицы, дворы и автомагистрали. Очевидцы сообщали, что городские ливнёвки либо просто не работали, либо не справлялись с потоками. Стихия не только замедлила движение автомобилей, но и застопорила трамваи. От дождей пострадали жилые помещения — 18 многоквартирных и 46 частных домов, два детских сада, а также проезжая часть по улицам Краснореченской и Пионерской. После сообщений в городских и краевых СМИ о последствиях ливней ведомство организовало проверку.

Выяснилось, что затопление произошло по причине выхода из берегов малых рек Полежаевка, Чёрная, Правая Берёзовая и Гнилая Падь в период дождевого паводка. По данным пресс-службы прокуратуры края, все четыре водоёма находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в увеличении пропускной способности русел, их расчистке и дноуглублении. Там необходимо каждый год проводить ледокольные работы и мероприятия по уполаживанию берегов, их укреплению песчано-гравийной и каменной наброской на самых проблемных участках.

Работать над тем, чтобы вода не стала угрозой для населения, должно министерство природных ресурсов, поэтому на региональное ведомство через суд возложили обязанность очистить русла рек. Решение первой инстанции оставили без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru