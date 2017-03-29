Минприроды Хабаровского края придётся очистить русла четырёх рек

В Хабаровском крае прокуратура через суд возложила на региональное Минприроды обязанность очистить русла малых рек, чтобы предотвратить подтопление жилых домов. Под угрозой стихии сейчас находится 120 строений. Они стоят на берегах Полежаевки, Чёрной, Правой Берёзовой и Гнилой Пади.

Прокуратура вмешалась в ситуацию после того, как получила результаты проверки по факту затопления свыше 20 частных домов и территорий при них, подвалов и подъездов двух многоквартирных домов, расположенных в Железнодорожном районе. Это произошло в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», от дождей в городе тогда залило водой улицы, дворы и автомагистрали. Очевидцы сообщали, что городские ливнёвки либо просто не работали, либо не справлялись с потоками. Стихия не только замедлила движение автомобилей, но и застопорила трамваи. От дождей пострадали жилые помещения — 18 многоквартирных и 46 частных домов, два детских сада, а также проезжая часть по улицам Краснореченской и Пионерской. После сообщений в городских и краевых СМИ о последствиях ливней ведомство организовало проверку.

Выяснилось, что затопление произошло по причине выхода из берегов малых рек Полежаевка, Чёрная, Правая Берёзовая и Гнилая Падь в период дождевого паводка. По данным пресс-службы прокуратуры края, все четыре водоёма находятся в неудовлетворительном состоянии, нуждаются в увеличении пропускной способности русел, их расчистке и дноуглублении. Там необходимо каждый год проводить ледокольные работы и мероприятия по уполаживанию берегов, их укреплению песчано-гравийной и каменной наброской на самых проблемных участках.

Работать над тем, чтобы вода не стала угрозой для населения, должно министерство природных ресурсов, поэтому на региональное ведомство через суд возложили обязанность очистить русла рек. Решение первой инстанции оставили без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.