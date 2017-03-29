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Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"

Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"
Место, где должен появиться монумент, до сих пор не начали обустраивать
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: Игорь Руттер

В Комсомольске-на-Амуре до сих пор не объявлен сбор денег для установки памятника собаке Найде, 12 лет прождавшей своего погибшего хозяина у остановки общественного транспорта. Активисты не могут приступить к работе из-за того, что место для монумента даже не начали оборудовать.

«Мы не собираем деньги, потому что подготовительные работы в сквере до сих пор не начались, хотя должны были стартовать ещё в начале года. Пока непонятно, будет ли там какая-то реконструкция. Это тормозит нас. Мы сотрудничаем с администрацией города через отдел молодёжи, но информации о том, когда всё-таки начнутся работы, не получали», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель союза рабочей и служащей молодёжи Комсомольска-на-Амуре Владимир Комаров.

Активисты не отказываются от идеи установить памятник комсомольской Хатико, но все сборы начнут только после того, как будут уверены — место для монумента будет. Агентство писало, что эскиз был готов практически сразу после гибели Найды, его сделал художник Игорь Руттер. Памятник планировали установить в «Сквере будущего» возле автобусной остановки.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на участке дороги, где обитала Найда, 12 лет назад сбили её хозяина. С тех пор собака каждый день ждала его на одном месте. Её несколько раз пытались приютить, забирали домой, но животное всё равно возвращалось на место трагедии. Друг погибшего хозяина даже построил для верного пса будку, в которой можно было переждать холода.

За долгие годы Найда успела стать местной легендой. За животным ухаживали, ей приносили еду, при необходимости — медикаменты. В августе 2016 года местные жители заметили, что собака пропала. Они организовали поисковую экспедицию и нашли Найду в питомнике. Планировалось, что животное заберут в приют зоозащитники, но люди настояли на том, что собака должна вернуться на привычное место, в свой дом. Вскоре на комсомольскую Хатико наехала машина. Найду отвезли в приют, сильных травм она не получила, однако из-за перенесённого стресса собака отказалась принимать еду и вскоре скончалась.

 
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