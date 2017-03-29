Хабаровский край получил нового детского омбудсмена

На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам ребёнка. Единственным претендентом на статус омбудсмена стала Виктория Трегубенко — ранее её кандидатуру одобрил профильный парламентский комитет.

В марте истекли полномочия Светланы Жуковой, занимавшей этот пост с 2012 года. Директора некоммерческой организации «Союз деловых женщин» Викторию Трегубенко Думе на должность уполномоченного рекомендовал губернатор региона. У народных избранников вопросов к кандидату не возникло — исключением стал коммунист Виктор Постников.

«В марте 2017 года губернатор Хабаровского края своим постановлением установил прожиточный минимум на четвёртый квартал 2016 года ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года, на 500 рублей. При том, что реальные доходы населения за год уменьшились и составили всего 87,1 процента. Вы знаете, что от этого минимума зависят все социальные выплаты, в том числе — для неполных и многодетных семей. Намерены ли вы в должности омбудсмена принимать какие-то меры в защиту интересов этих детей?», — спросил депутат.

Народного избранника также интересовало отношение кандидата на пост уполномоченного по правам ребёнка к монетизации транспортных льгот. Виктория Трегубенко ответила, что не все обсуждаемые вопросы находятся в компетенции омбудсмена, но пообещала принять посильное участие в их решении.

После недолгой дискуссии последовало голосование, по итогам которого кандидатуру Виктории Трегубенко утвердили официально — против выступили только трое депутатов, ещё двое предпочли воздержаться. Директор «Союза женщин» принесла присягу, поклявшись защищать права и интересы детей и добросовестно исполнять свои обязанности.