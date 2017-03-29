Неравнодушные хабаровчане отвезли в приют бомжа, который жил на трубах

Вчера, 28 марта, в социальной сети Instagram неравнодушная хабаровчанка бросила клич с призывом помочь бездомному пожилому человеку, живущему на трубах теплотрассы в районе остановки «Депо-2». Девушка попросила администраторов паблика bigbro.khv опубликовать соответствующее объявление. Горожане откликнулись — теперь дедушку приютила благотворительная организация.





«У него от обморожения ампутированы все пальцы на руках. Он говорит что его выгнали из дома и идти ему некуда. При себе имеет паспорт. Неравнодушеные люди которые его увидели носят ему еду и питье. При каждой встрече с ним он слезно просит о помощи и чтобы его забрали. Подскажите куда можно обратиться за помощью чтобы помогли дедушке», — сообщила @katerinavoznaia (здесь и далее по тексту орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Горожане по-разному отреагировали на публикацию, но в основном высказывали благодарности девушке, которая не смогла пройти мимо нуждающегося.

«Блин бедный.. он же Всю зиму так жил.. вот и поотморозил себе все. главное что все хорошо))», — озвучила maslova_lenochka

«Вы большая молодец, побольше бы таких не равнодушных людей😌 Может ему вещи какие-то нужны? — поинтересовалась alinkamalinka309.

«по нему видно что явно он не алкаш и в свои 70 лет он бы так не выглядел если бы был алкашом», — отметила korneevakristinka.

«эти "безработные" в нашей стране, всегда находят на побухать. Есть центры реабилитационные, они туда не идут. У нас есть и частные центры, где им доки могут восстановить, на работу устроить. Ну ты чтоооо, они ж не хотят на дядьку работать. бомж это стиль жизни в 99% случаев. Этим пьяням нихрена не надо, кроме как найти что выпить. Пример: баб и дед у меня на районе по помойкам лазают целыми днями. Стало жалко, разогрела им покушать, вынесла в новой одноразовой посуде, все свежее. Они меня таким матом покрыли, что типа нахера нам твои котлеты, лучше денег на бутылку дай. Так что не надо тут Димона и правительство приписывать», — раскритиковала sveta.

«блин я его два раза там видела. Только сегодня мелоч просил . И сразу мысль на бухло. Там собак кормят каждый день и ему видимо переподало... Ты молодец главное что б не зря...», — поддержал автора slonik_khv.

Уже через несколько часов в этом же паблике появилась новая публикация о том, что бомж, на которого обратила внимание хабаровчанка, обрёл временное жильё. Неравнодушные люди сообщили о бездомном пенсионере в благотворительный фонд «Процветание». Сотрудники организации незамедлительно выехали по указанному адресу.









Когда мужчину доставили в социальный приют, в первую очередь его помыли, переодели и накормили. При себе у дедушки был паспорт. Документ пострадал, но на его страницах ещё можно прочесть личные данные бездомного.

«Сенюк Василий Иванович, 1946 года рождения. Мы его вчера забрали. Отмыли, накормили, переодели. Паспорт у него есть, больше никаких документов нет. Если нужно — поможем восстановить. Если он захочет остаться — не вопрос. Правда, у него семья есть. Бездомным он стал после ссоры с супругой. Он нам сказал, что скитается около двух недель. Может, и раньше уходил из дома. Сейчас он попросил просто дать ему отогреться и отоспаться. Дальше будем смотреть, что с ним делать — может, получиться в семью вернуть. Фактически он инвалид, так как пальцы все отморожены. Поможем ему оформить инвалидность, если это нужно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель благотворительного фонда «Процветание» Иван Маньковский.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожей истории, произошедшей летом 2016 года. Жители улицы Трёхгорной помогли своему бывшему дворнику Александру Ананьеву, оставшемуся без работы и жилья, найти приют. Мужчину пристроили в краевой центр адаптации, где ему оказали помощь. Пожилой человек также стал инвалидом от бродяжнической жизни — он обморозил пальцы левой ноги и оказался в больнице, где конечность ампутировали. После десяти дней лечения Александр Ананьев вновь оказался на улице. В дом инвалидов его определить не смогли — мужчина не достиг пенсионного возраста.