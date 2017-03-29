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Хабаровчанин притворился, что его похитили, чтобы не отдавать долги

Хабаровчанин притворился, что его похитили, чтобы не отдавать долги
Мужчина не вернул своим знакомым порядка двух миллионов рублей
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице правоохранители закончили расследовать уголовное дело в отношении местного жителя, который прикинулся похищенным. На обман злоумышленник пошёл, чтобы укрыться от своих долговых обязательств — он не хотел выплачивать около двух миллионов рублей, которые его знакомые, полагаясь на добропорядочность мужчины, взяли в кредит.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, с августа 2012 года по ноябрь 2013 года 52-летний горожанин под различными предлогами убедил пятерых потерпевших оформить на себя займы в различных банках. Жертвы, приняв на себя долговые обязательства, передавали деньги обвиняемому на условиях, что он сам будет рассчитываться с кредитными учреждениями. Однако фигурант похищал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.

Потерпевшими стали близкие знакомые подсудимого, коллеги по работе и родственница его сожительницы. Войдя в доверие к женщине, он узнал, что хабаровчанка хочет купить автомобиль. Злоумышленник предложил стать посредником в покупке иномарки по сниженной цене в Приморье. На эти цели потерпевшая передала ему 380 тысяч рублей и оформила на своё имя кредитную карту, с которой можно было снять максимум 75 тысяч рублей. В итоге обещанную машину заявительница не получила. А своего знакомого детства фигурант попросил взять четыре займа в различных банках на общую сумму 827 тысяч рублей.

При передаче денег обвиняемый не оставлял ни расписок, ни каких-либо других документов. Постоянного заработка мужчина не имел, неофициально подрабатывал таксистом и водителем в коммерческой фирме. Фигурант сообщил, что просил знакомых брать кредиты, чтобы рассчитаться со старыми долгами.

Когда он понял, что так и не расплатится, он решил инсценировать собственное похищение. Из Уссурийска злоумышленник позвонил своей сожительнице и сказал, что неизвестные угрожают ему расправой, а потом перестал выходить на связь. Гражданская супруга мужчины и потерпевшие обратились в полицию, после чего оказалось, что никто обвиняемого не похищал. Мошенника объявили в федеральный розыск, а в 2016 году его задержали в Таганроге. Два года мужчина жил в арендованных квартирах или гаражах, официально нигде не работал. Злоумышленника заключили под стражу, а теперь уголовное дело в его отношении передали в Центральный районный суд Хабаровска.

 
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