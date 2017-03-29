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Пассажирские "Газели" в Хабаровске заменят Fiat и Mercedes

Пассажирские "Газели" в Хабаровске заменят Fiat и Mercedes
Четыре машины уже вышли на маршрут
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице на автобусный маршрут № 16 вышли «Мерседесы». Четыре машины уже работают на линии. В Хабаровске подобные автомобили для пассажирских перевозок используют впервые, однако на российских дорогах эти маршрутки зарекомендовали себя хорошо.

«Mercedes, он и в Африке Mercedes. Сейчас перевозчик из Приморья работает на этих машинах, жители Осиповки этому очень рады. Также горожане благодарят нас и предпринимателей за новые маршруты № 62 и № 70», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Агентство писало, что хабаровский предприниматель, который по результатам конкурса получил право выставить свои автобусы на рейс № 16, отказался на нём работать. ИП Желудков посчитал маршрут, который соединяет жилой микрорайон Осиповка на окраине города и значительную часть Краснофлотского района, нерентабельным. После этого перевозчик из Приморья просчитал рентабельность и согласился работать на этом направлении. Он был единственным участником нового конкурса и стал его победителем.

В ближайшее время хабаровские предприниматели выпустят на линии и другие европейские автобусы, на этот раз марки Fiat. Их закупили победители конкурса перевозчиков. Машины только дошли до Хабаровска.

«Это итальянские низкопольные автобусы малой вместимости. Скоро они появятся у нас на дорогах. В Москве они работают давно, у нас появятся впервые. Первые партии уже приходят, скоро они пройдут регистрацию и выйдут на линии», — отметил Сергей Суковатый.

 
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