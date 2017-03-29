Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 15:22
В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу
В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу
Находку признали городом с самым плохим бизнес-климатом в Приморье
Находку признали городом с самым плохим бизнес-климатом в Приморье
Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам
Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
сегодня, 13:53
Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
сегодня, 08:57
Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 16:55
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
вчера, 15:47
Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 15:25
4

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
сегодня, 13:53
3

Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
сегодня, 09:20
3

Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю
сегодня, 10:23
3

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 16:55
2

Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку сегодня, 11:22
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей сегодня, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 499



Система Orphus

В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу

В Хабаровске юных актёров частной театральной студии выгоняют на улицу
Долги по арендным платежам собственник помещения не намерен прощать руководству
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ДКРЦ "Волшебный театр"

В краевой столице ученики театральной студии «Волшебники» вскоре останутся без репетиционного зала — собственник помещения не намерен продлевать договор аренды с руководством учреждения из-за задолженности по платежам. Выселить юных актёров из помещения бывшей химчистки по переулку Молдавскому намерен Центр инновационных технологий.

На просьбы и уговоры хозяин недвижимости не идёт. По решению суда, «выселение» студии должно произойти 30 марта 2017 года. Руководство детского учреждения просит хотя бы отсрочить исполнение для того, чтобы успеть собрать и вывезти весь реквизит, аппаратуру и костюмы.


 
История существования детской театральной студии насчитывает почти 30 лет, однако серьёзные проблемы возникли только в 2010 году. Тогда детский театр переехал в новое помещение, принадлежащее Центру инновационных технологий. Здание бывшей химчистки, по словам руководителя студии «Волшебники», находилось в состоянии полной заброшенности. Восстанавливали и преображали его полностью за счёт организации-арендатора и денег родителей, чьи дети занимаются театральным искусством.

 

 

 

«Когда это помещение только взяли в аренду, вокруг валялся мусор, пивные бутылки, окурки, территория полынью с человеческий рост поросла, собаки бродячие сворами бегали. Здесь постоянно распивали спиртные напитки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель театра Татьяна Глотова.

Позже начались финансовые проблемы: из-за долгого простоя студии предприниматель не получала доходы. Арендодатель требовал платить исправно и в положение входить не хотел. Кроме оплаты за квадратные метры, необходимо было гасить долги по счетам за коммунальные услуги, которых фактически не было.

«Центр инновационных технологий не предупредил нас, что мы сами должны заключать договора с энергоснабжающими организациями. У нас начался период бумажной волокиты. Пока подключали воду, её возили сами — канистрами и бочками. У нас в помещении стоит свой отопительный узел, но он работает от электричества, а если его (электричества — прим. ред.) нет? Вот так одно за другое цеплялось. Конечно же, всё это время, пока шёл ремонт и мы улаживали проблемы с документами, дети не занимались, а родители не платили. Пришлось брать кредит, чтобы расплатиться с долгами», — объяснила Татьяна Глотова.


 

 

 

Шло время и положение театральной студии наладилось, но радость была недолгой. Когда наступил 2014 год, у «Волшебников» наступил очередной финансовый кризис. Государственной поддержки и спонсоров у предпринимателя нет — вся работа детского учреждения держится за счёт родительской платы.

«Многие родители тогда забрали детей, потому что не могли оплачивать посещения. Потихоньку наш коллектив уменьшился и, соответственно, уменьшились поступления. Долги тянутся с 2010 года — кредиты, аренда. Долг скопился в несколько сотен тысяч рублей. В итоге ЦИТ подал в суд. Сейчас нас должны выселить, но мы не знаем, куда идти. Нам нужно время, чтобы провести демонтаж всех наших театральных конструкций, костюмерных, аппаратной. Придумать нужно, где это хотя бы временно хранить. Найти машины и грузчиков», — сетует руководитель детского театра.

Обращение к чиновникам особого результата не принесло. Власти предложили несколько вариантов для размещении студии — спортзалы, дома и дворцы культуры. Однако эти варианту руководство не рассматривает, так как творческая студия должна находиться в шаговой доступности. Именно этого принципа придерживается Татьяна Глотова.

«Ребёнок пришёл со школы, покушал и тут же пошёл в студию заниматься, и всё это рядом с домом. Главное — безопасность. Практически все наши подопечные живут рядом, а если мы переедем, то половина перестанет заниматься у нас. Не каждый родитель может отпустить своего ребёнка ехать на автобусе, даже одну остановку», — заявила Татьяна Глотова.

Жалобы и письма в органы результата не приносят. Прокуратура посоветовала решать споры с Центром инновационных технологий в судебном порядке, а министерство культуры Хабаровского края и вовсе отправило предпринимателя на поклон к мэру дальневосточной столицы. В письме за подписью Натальи Якутиной, которая тогда возглавляла региональное ведомство, говорится и о том, что на балансе Минкульта нет свободных помещений, которые можно было бы предложить для выхода из ситуации.


 

 

Последнюю надежду на поддержку студии её руководитель видит в обращении к полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. а также к главе государства. Предприниматель уже направила письма в приёмные Владимира Путина и вице-премьера.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru