Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 14:45
Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам
Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
полчаса назад
Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 08:57
Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 16:55
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
вчера, 15:47
Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 15:25
4

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
полчаса назад
2

Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
сегодня, 10:23
2

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 16:00
1

Большинство хабаровчан готовы начинать рабочий день с 9 утра
вчера, 16:55
1

Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку сегодня, 11:22
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей сегодня, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 497



Система Orphus

Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам

Только 11 % хабаровчан уступают места девушкам
Почти половина жителей города поднимается только тогда, когда заходят пожилые, инвалиды и беременные
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Большинство жителей дальневосточной столицы уступает сидячие места пожилым людям, беременным женщинам и инвалидам. Чаще всего это происходит в общественном транспорте, в залах ожидания различных учреждений — больниц и поликлиник, центров оказания услуг населению, банковских отделениях. Однако только 11 % признали, что встают с насиженного места, чтобы предоставить его девушке.

Опрос на эту тему провёл паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». В нём на момент публикации приняли участие 827 человек. По результатам голосования, 387 пользователей на вопрос: «А вы уступаете место?», ответили:«Всегда — старикам, инвалидам, беременным и т. д.». Это составляет 46,8 % от общего числа участников. И только 91 человек сообщил, что уступает как социально незащищённым категориям граждан, так и девушкам.

Повод к проведению опроса возник после публикации фотографии, сделанной в одном из городских отделений «Почты России». На изображении видно, что мужчины устроились на стульях, в то время как девушки вынуждены стоять.

«Почта на Шелеста, 112. Типичные "мужчины" Хабаровска сидят, пряча глаза в телефонах, а дамы стоят», — сообщил анонимный пользователь, комментируя фото Евгения Нечаева (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Жители дальневосточной столицы не только проголосовали за выбранный вариант ответа. Они также обсудили ситуацию под постом с фотографией.

«Да всё просто, эти представители сильного пола, которые сидят на стульях, просто ослабли, девчонки им места уступили, поноси такое пузо и телефон за целый день», — высказалась Людмила Лазарева.

«Вообще парни часто уступают место для пожилых, а вот взрослые мужчины совсем никакие в этом плане», — поделилась Мария Белоусова.

«Я конечно не японец, но когда стану пожилым, приму за оскорбление попытку уступить мне место», — отрезал Сергей Канарейкин.

«Устают, да прямо вижу, на шахтах работают, света белого не видя, особенно гражданин справа. А вообще никто никому ничем не обязан, просто дело в культуре, кто-то уступает место, а кто-то нет. И нужно больше стульев и все будет норм», — подытожила пользователь «ВКонтакте» Лена Когут.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru