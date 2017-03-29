В Комсомольске-на-Амуре ребёнок погиб при пожаре в коммуналке

Из-за позднего обнаружения пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре пострадали трое детей, один ребёнок погиб. С огнём в коммуналке боролись 29 человек и десять единиц техники, однако трагедии избежать не удалось.

Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на улице Котовского поступило на пульт городской пожарно-спасательной службы 28 марта в 23:07. Незамедлительно на место выехали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Огнеборцы провели разведку и выяснили, что в двух комнатах коммунальной квартиры горят домашние вещи и мебель на площади 25 квадратных метров. Пламя стало перекидываться на оконную раму квартиры верхнего этажа.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в течение семи минут пожар удалось локализовать, в 23:55 его ликвидировали. Всего с огнём боролись 29 человек и десять единиц техники. В ходе разведки задымлённых помещений звенья газодымозащитной службы вывели четырёх человек, а потом обнаружили тело ребёнка без признаков жизни.

По предварительным данным, в квартире жила социально неблагополучная семья. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России и следственная группа. Они выясняют причину возгорания. По предварительным версиям, оно могло появиться из-за неосторожного обращения с огнём или из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.

По статистике, которую приводит ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на территории региона за последние восемь лет из-за позднего обнаружения пожара погибли 276 человек пожилого возраста, 57 инвалидов и 34 ребёнка.