В Хабаровск идёт дым от пала травы в окрестностях города

В дальневосточной столице сегодня, 29 марта, уже второй день кряду наблюдается небольшое задымление. На данный момент жителям Хабаровска не следует опасаться едкой гари: в регионе на текущее время не зафиксировано лесных пожаров. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщила специалист по связям с общественностью управления лесами краевого правительства Эльза Трифонова. Эти данные озвучили и в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. Там же объяснили, откуда в городе могла появиться дымка.

«В настоящее время у нас в регионе фиксируются загорания травы. Это так называемые термические аномалии, которые мы обнаруживаем благодаря спутниковому мониторингу. Сейчас они наблюдаются в Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Как писало агентство, в регионе, по прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон начнётся раньше обычного. Первые очаги ожидали уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге полностью должен растаять снег. В рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек. Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу 21 марта. А два дня назад загорания травы обнаружили в Комсомольске-на-Амуре и успешно ликвидировали.