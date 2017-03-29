В Комсомольске неизвестный шутник "заминировал" училище

В Комсомольске-на-Амуре неизвестный сорвал учебный процесс в профессиональном училище № 18 на улице Пионерской, сообщив о бомбе. Звонок в экстренную службу с сообщением об опасности взрыва мобилизовал всех силовиков города.

У здания собрались пожарные, спасатели ДВРПСО, медики, оперативная группа, в состав которой входили взрывотехники, и кинологи. Учащихся и персонал заведения эвакуировали, всего на улицу вывели около 150 человек.

«Все помещения тщательно проверили, ничего опасного не нашли. Спустя два часа обследование завершили, персонал и учащиеся вернулись к занятиям. По информации правоохранительных органов, личность «шутника» устанавливается. Не исключено, что кто-то из учащихся таким образом решил прервать занятия и устроить выходной», — сообщили в пресс-службе ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

Буквально накануне этого инцидента спасатели провели тренировку по отработке действий при поступлении сообщения об обнаружении подозрительного предмета возле здания районной администрации.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобных случаях. Так, в марте 2016 года в одном из продовольственных магазинов Амурска 38-летний мужчина «заложил» бомбу. Звонившего оперативники отыскали в этот же день — на допросе он признался, что своей выходкой хотел отомстить продавцу. Женщина не продала горожанину спиртное.

В январе этого года в столице БАМа — Тынде — 47-летний безработный решил оценить качество работы стражей правопорядка. Выпив «для храбрости», он вызвал к себе на дом наряд полиции, сообщив по телефону, что в квартире заложена бомба. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили взрывного устройства, но зафиксировали, что обратившийся к ним тындинец был пьян. За ложное сообщение о готовящемся взрыве незадачливый шутник предстал перед судом. А в феврале в Хабаровске стражи правопорядка выезжали на вызов по информации о том, что в одном из зданий Спасо-Преображенского кафедрального собора заложена взрывчатка. Специалисты тщательно проверили все помещения, однако устройство так и не обнаружили.