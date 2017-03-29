У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» организует для своих болельщиков выезд в столицу Приморья на матч 35-го тура Первенства ФНЛ. Встреча с владивостокской командой «Луч-Энергия» пройдёт 6 мая. Фанатов бесплатно отвезут в город у моря на автобусах и выдадут билеты на трибуны.

Из Хабаровска транспорт отправится вечером 5 мая с Комсомольской площади. Обратно в город болельщики выдвинутся сразу после окончания матча. Время начала игры станет известно за семь дней до встречи соперников.

«Мы решили помочь истинным болельщикам команды побывать на выездном матче, поддержать команду в городе, где нам всегда «рады». В своё время клуб регулярно устраивал такие выезды, но потом эта тема немного заглохла. Решили возродить эту хорошую традицию. К тому же, из-за географической отдалённости, у нас не так много соперников, к которым мы можем выехать со своими болельщиками», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-атташе клуба Юрий Собещук.

Чтобы стать участником поездки, нужно заполнить анкету на сайте «армейского» клуба и оставить заявку на участие в выезде. Количество мест ограничено, предварительная регистрация открыта до 15 апреля.

Встреча с владивостокским клубом откроет для «армейцев» заключительную серию игр нынешнего сезона. После матча с «Лучом» хабаровчанам останется провести всего три встречи. Сейчас подопечные Андрея Гордеева занимают третью строчку турнирной таблицы, приморская команда располагается на 12-й строчке.